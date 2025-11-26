馬文君打臉賴清德1.25兆軍費「驕其妻妾」：應先幫軍人加薪

總統賴清德今（26）日宣布國防部完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」的規劃，預計未來8年投入400億美元（約新台幣1.25兆元）追加國防預算對抗大陸，國民黨立委馬文君強調應先幫軍人加薪。

藍委馬文君。（圖／資料照）

馬文君臉書26日發文：「賴清德總統投書美國《華盛頓郵報》，透過外媒，直接宣布台灣將大幅增加國防預算，預算明年將達到GDP的3.3%、2030年將達到GDP的5%；同時增加對美軍購，自2026年至2033年編列高達400億美元（約新台幣1.25兆）的『強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算』。」

賴清德26日宣布追加1.25兆國防預算。（圖／中天新聞）

馬文君指出：「賴總統強調要將國防預算拉高到GDP 5%，我們尊重強化國防的方向，但這麼大的預算，政府要清楚說明財政來源，會不會排擠國內其他預算，不能只喊數字、不談影響。台灣人民目前除了戰爭風險外，最擔心國防預算不斷提高、大買軍購武器，會不會掏空台灣、拖垮國內財政，而賴總統完全不想對國會溝通、也不想向人民說明，還擺出一付驕其妻妾的嘴臉！」

馬文君再指出：「先前政府編列這麼多國防預算，有多少被浪費？例如國造潛艇海鯤號，花了500多億元，原預計今年11月交艦，但根據顧立雄部長說法，海鯤號仍在進行海上測試（SAT）前的裝備測試與調校，何時能交艦還是未知數？且未來還有7艘的後續艦計畫；例如獵雷艦，中間有多少的舞弊情事，政府目前也還沒給全民交代！更不用說，空軍對美採購的66架F-16V戰鬥機，預計2026年交機完成，到現在連1架都還沒交付，這樣的預算控管、軍購品質，能讓台灣人民放心嗎？」

賴清德26日宣布追加1.25兆國防預算。（圖／中天新聞）

馬文君強調：「我認為，國防預算要花得透明、花得有效，且加強國防不是喊喊口號、買買武器，第一線的志願役官士兵才是核心，我先前提過國軍的編現比不斷下降，基層弟兄人才嚴重流失，未來恐沒有軍人操作武器，這都是比大買軍購更迫切、更重要的問題。當賴總統在大談400億美元特別預算時，更應該先幫志願役加薪、改善待遇，唯有留住人才，國防才能真正強，才能展現保衛台灣的決心。」

