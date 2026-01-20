馬文君批國防預算開空白支票！沈伯洋嗆「自己沒來開會」：來都不來卻在外面批評

立法院國防及外交委員會昨（19）日就1.25兆元國防特別條例召開機密會議，國防部並於同日下午公布可對外說明的品項。國民黨立委馬文君質疑，國防部在機密會議不願公開軍購內容，國防部長顧立雄又說商購部分項目尚未確定，等同「台灣之盾」計畫仍是一張白紙，是在開「空白支票」。對此，民進黨立委沈伯洋今（20日）反嗆馬文君「昨天有來嗎？我記得她沒有進來啊」，沈伯洋表示，若馬文君真的進來（會議），就會知道自己講的完全不是事實。

廣告 廣告

馬文君指出，顧立雄受訪時說，1.25兆國防特別預算中軍購、商購及國內產製的細項，還要視立法院通過多少預算再決定後續採購內容，「這不就代表總統賴清德、國防部提出的『台灣之盾』計畫到現在還是白紙一張？」馬文君質疑，國防部沒有藍圖、沒有具體計畫，連未來要買什麼都不知道。

民進黨團20日於立法院黨團記者室召開「完備國會保密規定 院會速修議事規則」記者會，圖為民進黨團幹事長鍾佳濱（中）。（劉偉宏攝）

民進黨團今召開「完備國會保密規定 院會速修議事規則」記者會，由黨團幹事長鍾佳濱、副幹事長沈伯洋、副幹事長范雲、副書記長張雅琳、副書記長林月琴出席。針對馬文君批評國防預算是開空白支票，沈伯洋表示「馬文君昨天有來嗎？我記得她沒有進來啊，那她怎麼知道是怎樣？」媒體隨即提醒，國防部是下午發新聞稿對外說明。

沈伯洋說，自己在會中質詢時一直要求，哪些可以對國人說明、哪些現階段不能說明，國防部要講清楚；有些立委不是國防外交委員會成員，像黃國昌進來完全不知道來龍去脈，很容易講錯話，「我們要保護好這些立委們」，才要求國防部先把可以公開的內容列出來，沒有列出的就是不能講。「如果是國防外交委員又沒有來的，這有點誇張，她如果進來就知道她講的完全不是事實」。

民進黨團20日於立法院黨團記者室召開「完備國會保密規定 院會速修議事規則」記者會，圖為民進黨立委張雅琳（中）。（劉偉宏攝）

沈伯洋指出，1.25兆怎麼計算，只要有來參加機密會議就會知道，細項本來就屬於機密範疇，如果馬文君真的想監督，就應該進來（會議）。沈伯洋表示，之前關稅議題開機密會議時，他是召委，馬文君也沒有來，卻在外面講話，對台灣會造成傷害。沈伯洋強調，國防外交大家應該同一陣線，就像總統說的，不同黨但要同一國。

沈伯洋認為，立委應該進來了解來龍去脈，付委後覺得哪些不合理、要砍要調整，只要有理有據，都是立委職責；但「完全不履行職責，來都不來」，卻在外面批評，是錯誤的事情。

據簽到資料，昨天秘密會議出席委員包括陳永康、沈伯洋、陳冠廷、林楚茵、王定宇、羅美玲、林憶君、陳俊宇、徐巧芯；列席委員則有羅智強、林倩綺、鄭正鈐、李坤城、牛煦庭、蘇清泉、黃國昌、黃健豪、陳培瑜、吳思瑤。

更多風傳媒報導

