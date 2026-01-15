馬文君批子彈廠商資格再惹議 國防部澄清「國內廠商無產製能力」

馬文君批子彈廠商資格再惹議，國防部今聲明澄清「國內廠商無產製能力」。（劉宇捷攝）

立委馬文君今日踢爆軍備局已在去年底決標，並由主要從事菸酒、食品及五金零售批發的台灣禾亞國際有限公司得標，被批是「RDX海掃更」炸藥案翻版。對此國防部今聲明，因「子彈」屬管制性物品，國內廠商無產製能力，為廣徵商源，國防部依政府採購法規範，公開辦理招標採購。

針對藍委質疑，國防部今日表示，經查案內採購之「9公厘手槍彈」，近10年同類購案廠商資格均訂定為「合法設立或登記證明 」、「營業項目（需同時具備槍砲彈藥刀械輸出入業、國際貿易業)」及「納稅證明 」等3項，以確保廠商具有進口管制性物品供售能力。

國防部指出，因「子彈」屬管制性物品，國內廠商無產製能力。為廣徵商源，國防部依政府採購法規範，公開辦理招標採購，以「內購外貨」方式籌獲。得標商須於投標時，繳交預算金額3％押標金，以保障合約如期簽訂；並於決標後繳交契約金額5％履約保證金，於一定期限內取得外國政府或其授權機構核發之「輸出許可證明」，並獲得經濟部進口同意之文件。

國防部強調，需求單位軍備局除會同廠商辦理文件查驗，並由專業火工人員，依美軍標準對交貨品項實施品質檢驗及性能測試，合格後始辦理付款。廠商若逾期未繳交文件、貨品或檢驗不合格，將解除契約，並沒收履約保證金、刊登停權等，以維護機關權益。

