馬文君批軍購「簽空白支票」 沈伯洋質疑她沒去機密會議

立法院國防及外交委員會昨天（20日）召開機密會議討論1.25兆國防特別條例。國民黨立委馬文君今質疑，國防部沒有任何計畫，連未來要買什麼東西都不知道，「這就不等同我們先簽空白支票？」對此，民進黨立委沈伯洋反批指出，馬文君昨天沒有去機密會議，如果馬文君真的要監督，就應該進去開會。

馬文君發文表示，國防部長顧立雄部長受訪提到，1.25兆國防特別預算中軍購、商購及國內產製的細項，還要視立法院通過多少預算，再決定後續採購內容。她認為顧的說法是笑話，1.25兆元不是小數目，但到現在連要買什麼都不知道。

馬文君還說，按照顧立雄說法，這不就代表總統賴清德、國防部先前提出的「台灣之盾」計畫到現在還是白紙一張，國防部完全沒有藍圖、完全沒有任何計畫，連未來要買什麼東西都不知道。「這1.25兆的預算數字是怎樣訂出來？這就不等同我們先簽空白支票，把錢付出去後，之後的任何軍購、商購、採購只能任人宰割？」

沈伯洋上午受訪時質疑，馬文君昨天沒有出席外交國防委員會的機密會議，「她如果進來，就知道她講的完全不是事實」。

沈伯洋指出，他在質詢時要求，軍購內容有些可以對國人說明、有些在現階段無法對國人說明，這些國防部都要講清楚，而有些立委不是外交國防委員會的委員，像民眾黨立委黃國昌，完全不知道來龍去脈，就容易講錯話。所以他請國防部直接把可以公開的部分先列出來，沒在上面的東西就是不能講。

沈伯洋也說，軍購1.25兆金額的計算方式，只要有去機密會議就會知道，無論是品項、項目本來就屬於機密範疇，「如果馬文君真的想要監督，她應該進來開會」。

沈伯洋批評，先前針對關稅議題也召開過機密會議，馬文君也沒有出席，卻又在外面胡說八道，對台灣會是傷害。他認為，國防外交大家應該同一陣線，就如總統說的，不同黨，但要同一國。



