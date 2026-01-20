馬文君批「軍購等同簽空白支票」 沈伯洋反酸「沒來開會」：在外面胡說八道

立委馬文君昨缺席軍購機密會議。資料照片。李政龍攝



立法院國防及外交委員會昨天（1／19）針對1.25兆元國防特別條例草案召開機密會議，引發朝野關注。國民黨立委馬文君今天（1／20）質疑，國防部沒有任何計畫，連未來要買什麼東西都不知道，「這就不等同我們先簽空白支票？」對此，民進黨立委沈伯洋反批指出，馬文君昨天沒有去機密會議，如果馬文君真的要監督，就應該進去開會。

馬文君發文表示，國防部長顧立雄部長受訪提到，1.25兆國防特別預算中軍購、商購及國內產製的細項，還要視立法院通過多少預算，再決定後續採購內容。馬文君批顧立雄回覆就是笑話，1.25兆元不是一筆小數目，但到現在連要買什麼都不知道。另外，這不就代表賴清德總統先前提出的「台灣之盾」計畫，到現在還是白紙一張，國防部完全連未來要買什麼東西都不知道。

馬文君質疑，「這1.25兆的預算數字是怎樣訂出來？這就不等同我們先簽空白支票，把錢付出去後，之後的任何軍購、商購、採購只能任人宰割？」

沈伯洋則回應，他昨天在國防委員會中質詢時要求，哪些可以對國人說明、哪些現階段不能說明，國防部要講清楚；有些立委不是國防外交委員會成員，像黃國昌完全不知道來龍去脈，很容易講錯話。為了要保護好這些立委們，才要求國防部先把可以公開的內容列出來，沒有列出的就是不能講。

沈伯洋直言，針對1.25兆元怎麼計算，只要有來參加機密會議就會知道，無論是品項、項目本來就屬於機密範疇。「如果是國防外交的委員又沒有來參與會議的，這有點誇張！」沈伯洋酸，馬文君昨天如果進來開會，就知道自己講的完全不是事實。

沈伯洋也痛批，馬文君真的想監督，就應該進來開會，先前關稅議題開機密會議時也召開相關會議，馬文君也沒有進來，卻又在外面胡說八道，對台灣造成傷害。他強調，國防外交大家應該同一陣線，就如總統說的，不同黨但要同一國。

沈伯洋重申，立委應該進來委員會了解來龍去脈，付委後覺得哪些事項不合理、要砍、要調整，這才是立委職責；但完全不履行立委職責，來都不來，該付委也不付委，是錯誤的事情。

