馬文君批1.25兆國防預算空白支票 沈伯洋：不來會議又胡說八道

沈伯洋今出席民進黨立法院黨團記者會。（翻攝自民進黨立法院黨團臉書）

立法院外交及國防委員會昨（19日）召開國防特別預算機密會議，國民黨立委馬文君事後質疑，國防部不願公開軍購內容，商購內容也尚未決定，1.25兆元預算形同「空白支票」，對此，綠委沈伯洋在民進黨立法院黨團記者會上指出，馬文君身為國防外交委員卻未出席該會議，若有進來就會知道其說法完全不是事實，並直言不參加會議、不清楚哪些能講不能講，「然後又在外面胡說八道」，對台灣會是傷害。

立法院外交及國防委員會昨日針對1.25兆元國防特別預算召開機密會議，馬文君今日在臉書發文質疑，國防部不願公開軍購內容，商購部分，項目也還未確定，讓她無法判斷1.25兆元的預算該買什麼、不該買什麼，並質疑預算數字是否等同於「先簽空白支票」，她要求國防部與部長顧立雄再交代清楚。

民進黨立法院黨團今日召開「完備國會保密規定 院會速修議事規則」記者會，沈伯洋被媒體問及馬文君相關言論指出，馬文君昨日並未出席機密會議，若有進來就會知道1.25兆元的計算方式，「如果是國防外交委員又沒有來，這有點誇張，她如果進來就知道她講的完全不是事實」，沈強調，品項或項目屬於機密會議範疇，如果馬文君真的想要監督，就應該進來了解內容。

沈伯洋表示，馬文君過去在關稅相關的機密會議中也曾缺席，直言「妳不要進來，不知道哪些能講、不能講，然後又在外面胡說八道，對台灣會是傷害」，他認為，國防外交應同一陣線，「不同黨，但要同一國」，立委應了解來龍去脈，付委後提出具有理有據的調整意見，才是履行立委職責；「來都不來，該付委不付委，我覺得這是錯誤的事情」。





