馬文君持續追咬國軍子彈標案 控由菸酒批發商承包

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／南投報導

國防部子彈採購案再爆爭議，立委馬文君今（15）日指出，9公厘手槍彈標案是由主要從事菸酒、五金批發的「台灣禾亞」公司得標，該公司不僅還是投標，還僅在去年6月變更完營業項目，批根本「RDX海掃更」炸藥案翻版；她也強調，沒經驗的廠商不合格率的風險較高，若不合格再重標，來回之間浪費時間、影響戰備。

馬文君說明，這起子彈採購案，軍備局已在去年底決標，對外採購5.56公厘步槍鋼心彈、5.56公厘步槍空包彈、7.62公厘機槍空包彈、9公厘手槍彈等彈藥。其中9公厘手槍彈共採購350萬發、採購金額4550萬元；此案由台灣禾亞國際有限公司得標，公司109年成立、位於台中，先前主要從事菸酒、食品及五金零售批發，且根據經濟部商工登記網、台灣公司網等網站查詢，禾亞至今，未投標過任何政府標案，但卻在去年6月，變更營業項目，增加槍砲彈藥輸出入、槍枝保養業，也很湊巧不到半年時間，就投標軍備局這件子彈採購案，拿下9公厘手槍彈、4550萬元的標案。

馬文君認為，我軍備局兵工廠有子彈的產能量能、價格也便宜，卻要外包採購，結果剛好就由沒軍工背景、半年前才變更營業項目的台灣禾亞公司得標，一切的不合理又變得合理。

馬文君指出，國防部長顧立雄澄清有營登就可以，國防部會嚴格查驗，但問題是像這種沒經驗的廠商，不合格率的風險一定比有經驗來的高，若驗收不過，是否影響整體戰備或戰力？

馬文君舉例，國防部過往也曾發生過戰車履帶驗收不過、進行訴訟，程序一拖就是2、3年，導致戰車無履帶可換。她強調，國防部爭取預算時都很急，但萬一發生狀況，都是拖2至3年以上，為什麼不能先衡量。

馬文君進一步說，國防部強調國防自主，國軍明明有能力及產能生產步槍鋼心彈，卻也向外採購，「理由在哪？」她呼籲國防部應說清楚，若有狀況，國防部也應負責任、追究到底。

民進黨團幹事長鍾佳濱則表示，如今是21世紀，在軍備獲取上也早已採取更靈活、多元的模式，如同無人載具、無人機等關鍵裝備，並非由傳統兵工廠生產，而是來自各式新創公司，許多企業過去甚至與軍工毫無關聯，卻能在科技發展下投入國防應用。

鍾佳濱認為，台灣在全球國防科技發展趨勢下，國防部開放多元管道取得新型軍備，正是順應現代戰場型態的必要作法。若仍以單一兵工體系的想像來看待現代國防採購，只會錯失產業升級與戰力提升的機會。

