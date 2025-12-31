馬文君指綠要國軍做功德 鍾佳濱反擊：被斷章取義 9

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／南投報導

中國近日實施「正義使命2025」圍台軍事演習，台灣朝野仍對1.25兆國防預算和年度總預算僵持不下，國民黨要求政院先幫軍人加薪、警消退休保障，再來談總預算審查。立委馬文君表示，政府阻擋軍人加薪，她更點名民進黨團幹事長鍾佳濱發言「軍隊能不能保衛國家，靠的是軍人、還有武器是否精良，不是看薪水，只有僱傭兵是看酬勞去打仗」，指稱是「功德版2.0」。

馬文君說，鍾佳濱的發言，就如同賴清德總統當年叫照服員領低薪、當作功德的2.0版，要軍人不計較薪水，卻又要放棄自由、犧牲人生大好時光保家衛國，還有上戰場風險，「請問這樣的苦差工作有人要做嗎？」

馬文君指出，目前國軍人才流失嚴重，提早離營、退伍的狀況層出不窮，基層部隊的編現比持續探底，其中，志願役士兵編現比自今年6月已經只剩63%，代表兵越來越少，除了外在環境，很大部分原因就是對國軍待遇不夠好，吸引當兵的誘因不夠。

「我真的對國軍的未來相當憂心。」馬文君強調，她並不反對更新武器、購買軍購，但是目前連兵都不夠了，政府卻本末倒置，不想為國軍加薪，卻不斷提高國防預算，甚至要再編1.25兆特別預算去買武器，到時候誰來操作這些新武器、新裝備？

馬文君更點名，若鍾佳濱還是堅持要國軍為國家做功德、當兵上戰場，那她建議可以由國防部長顧立雄身先士卒，第一個不領薪水，作為國軍表率，而且明年國防部的人事費也可以全刪，誰領薪水，誰就是不愛台灣只愛錢的僱傭兵！

對此，鍾佳濱也澄清原話表示，軍隊有沒有能力保衛國家，靠的是軍人及其武器是否精良，而非靠薪水，只有雇用兵才是看酬勞去打仗，「因此我們肯定國軍官兵對保衛國家的付出，我們也應該盡力維持、提升，讓他們有合理待遇」。他說，自己被斷章取義成完全相反的詮釋，這種操作是提升中共氣焰、打擊國軍士氣、削弱人民信心。

鍾佳濱強調，備戰才能防止戰爭、團結才能抵抗分化，唯有正視敵人威脅，努力讓台灣變強，中國才會感到害怕。因此他要感謝所有國軍弟兄姊妹們的辛勞，以及所有嚴肅看待軍演的人民，「國家因你而強大。台灣加油！國軍加油！」

照片來源：取自馬文君、鍾佳濱臉書

