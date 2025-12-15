馬文君指RDX國內有量能 顧立雄打臉：沒有！不能因少講兩字就說我說謊

記者詹宜庭／台北報導

室內裝修公司「福麥國際」以5.7億元得標國防部RDX炸藥採購標案，國民黨立委馬文君日前批評國防部長顧立雄，「若不是存心對全國百姓說謊，就是你的部屬正在欺瞞你」，並指出稱國內「沒有產能」是錯誤的。對此，顧立雄今（15日）表示，「我們國內廠商沒有量能啊，我當然不會講軍備局，委員不能亂拿著我兩句話，少講廠商兩個字就說我在說謊，這我不能接受」。

馬文君質詢時指出，RDX有三個主要成分，包括六亞甲基、四胺、硝酸等，這要做成RDX比較困難，但過去也不是沒有量能，「因為第一時間提供給部長的資訊是錯誤的，說國內沒有量能，不對，國內有量能」。

顧立雄不滿反擊「國內沒有量能啊，我們國內廠商沒有量能啊」，馬文君說「我們自己可以做就是有量能」，顧立雄再指，「我當然不會講軍備局，委員不能亂拿著我兩句話，少講廠商兩個字就說我在說謊，這我不能接受」。馬文君反問「我沒有說你說謊，部長有人說你說謊嗎？我說你說謊嗎？你從哪聽來我說你說謊？」顧立雄回「妳啊！我有看到新聞報導」。

馬文君認為，若軍備局跟廠商一樣可以做RDX，軍備局就是廠商，可以賣給中科院，之後再賣給國軍，「如果要抓語病今天就可以講清楚，這就是錯誤資訊」，國內不是沒有量能，而是要外購增加量能，不是國內沒有。

