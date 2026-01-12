馬文君控「步槍子彈」買貴3倍 軍備局：沒有比較貴

台北市 / 綜合報導

國防部砸下15億 零 582萬元，要向美國採買一共7600萬發子彈．國民黨立委馬文君緊咬過去國軍自製子彈一顆只要六塊 錢 ，這回外購一顆就要18元，根本是貴了三倍。對此國防部也回應，以M855鋼芯子彈為例，目前國軍自製的成本是16.18元，外購得標價是15.53元，其實並沒有買貴。

朝著靶心持續射擊，這款打靶最常用這把T91步槍，使用的子彈正是M855鋼芯子彈，國防部砸了15億582萬元，要向美國採買共7600萬發子彈，卻因為價格問題，國民黨立委馬文君有疑慮。

立委(國)馬文君說：「114年我們國防部預定的，普通彈跟鋼芯彈的價格是多少。」陸軍參謀長陳建義說：「14.1(元)的時候，它那個是最先，陸軍為了鋼芯彈的需求，做了一個訪商詢商的價格。」原來是像這樣的子彈台灣也做的出來，過去軍備局就曾曝光製作子彈的畫面，但這回向外採購。

不過國防部M855鋼芯子彈為例，表示目前國軍自製的成本是16.18元，此次外購得標價是15.53元，並沒有比較貴，而馬文君也緊咬在民國94至100年以及民國101至109年先後兩次合約，我國自製外銷一發6塊錢。

立委(民)羅美玲VS.國防部長顧立雄說：「合作的主要是因為這個美國，他提供發射藥，底火，包材還有運輸，那我們只做彈頭，銅殼，跟組裝的部分，發射百分比成長了2.5倍，我們為了要提升戰備的量，我們現在要雙軌並行。」

直言今日不同往昔，在配合國軍推動實戰化射擊訓練，恢復一年徵兵延長教召彈藥用量攀升，從2021年的2340萬發，來到去年的5881萬發用量總共增加了大約2.5倍，在中方威逼利誘下，國防採購每分錢都得斤斤計較。

