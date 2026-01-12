馬文君控「步槍子彈」買貴3倍 顧立雄：不能混淆.相比

台北市 / 綜合報導

國防部砸15億582萬元，要向美國採買共7600萬發子彈，其中一款M855鋼芯子彈，卻遭到國民黨立委馬文君質疑，過去國軍自製子彈，一顆只要6塊錢，這回外購一顆就要18元，質疑貴了3倍。對此，國防部表示，以「M855鋼芯子彈」為例，目前國軍自製的成本是16.18元，外購得標價是15.53元，其實並沒有買貴。針對國軍對外採購步槍彈藥，引發外界矚目，國防部也進一步強調，主要是近年來三大變化，包含實彈化訓練、恢復一年期徵兵、後備教召延長等，導致彈藥消耗量暴增，近5年的彈藥消耗量是過去的2.5倍，軍備局也透露，未來將分為4條新生產線，各自製造不同「口徑彈藥」，專家分析，擴大子彈庫存，可以應對各種可能潛在的危機，確保國軍彈藥補給安全無虞。

朝著靶心持續射擊，這款打靶最常用這把T91步槍，使用的子彈，正是M855鋼芯子彈，國防部砸了15億582萬元，要向美國採買共7600萬發子彈，其中像是這款，卻因為價格問題，引發國民黨立委馬文君質疑有疑慮。

立委(國)馬文君VS.陸軍參謀長陳建義：「114年我們預訂的，普通彈跟鋼芯彈的價格是多少，14塊1的時候，他那個是最先陸軍，為了鋼芯彈的需求，做了一個訪商尋商的價格。」

原來像這樣的子彈，台灣也做的出來，過去軍備局就曾曝光，製作子彈的畫面，但這回向外採購，不過國防部，以M855鋼芯子彈為例，表示目前國軍自製的成本是16.18元，此次外購得標價是15.53元，並沒有比較貴，而馬文君也緊咬，在民國94到100年，以及民國101到109年，先後兩次合約，我國自製外銷一發6塊錢。

立委(民)羅美玲VS.國防部長顧立雄：「合作的主要是因為這個美國，他提供發射藥底火，包材還有運輸，那我們只做彈頭銅殼，跟組裝的部分，發射量是成長了2.5倍，所以我們為了要提升整個戰備的量，我們現在要雙軌並行。」

強調直言今日不同往昔，在配合國軍推動，實戰化射擊訓練，恢復一年徵兵延長教召，彈藥用量攀升，從2021年的2340萬發，來到去年的5881萬發，增加大約2.5倍。

如今我國要擴增產線，國防部也說明，未來的子彈產線規劃，205廠過去產線，是「各彈種」共線，未來將分為4條生產線，製造不同口徑彈藥，其中5.56公厘產線，將於今年3月全量產，而7.62公厘12.7公厘，與9公厘手槍彈等3條產線，預計在9月開始生產。

國防部軍備局長林文祥：「一個子彈要配一個底火，我的底火是趕不上的，所以我要用特別預算，編一條底火的線，底火的線假如增產完之後，那條底火的線達到5千萬平時，戰時可以達到7千多萬將近，那在原來的2千多萬加下來，我一年就可以生產，1億發以上的底火。」

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲：「未來就獨立4個產線，因此年產量可以達到5千萬發以上，足以滿足國內的需求，當然就會擴大庫存，以應對各種可能潛在的危機，確保國軍後續，彈藥的補給安全無虞。」

填補戰備庫存需要的子彈產量，對外採購之外，新式彈藥自主生產，以因應戰時高消耗需求。

