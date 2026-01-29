馬文君曝軍方用陸製編輯軟體洩密？ 陸軍：作業人員首次錯誤不再犯

國民黨立委馬文君今早（29日）揭發一起軍方疑似洩密事件，指陸軍日前釋出一段特戰部隊繩降訓練的畫面，使用中國大陸的影片編輯軟體剪映（CapCut）國際版剪輯，片尾還出現醒目的軟體商標；已不知有多少演訓影片已上傳剪映雲端，洩漏多少機密。對此，陸軍回應，作業人員臨時以手機、首次下載APP作業，發生錯誤。未來會謹慎小心。

馬文君在臉書爆料。（翻攝自馬文君臉書）

馬文君早上透過臉書發文表示，陸軍日前釋出一段特戰部隊繩降訓練的畫面，竟然使用中國大陸的影片編輯軟體剪映（CapCut）國際版剪輯，片尾還出現醒目的軟體商標。問題在於，陸軍雖然使用剪映國際版剪輯，但畢竟是中國大陸軟體，且在該公司2025年6月發布的新條款聲明，若將素材上傳雲端編輯，剪映可以無償、無限制使用素材，並永久作為商業、非商業用途使用。

廣告 廣告

陸軍發布軍人接受紮實訓練的宣傳影片，疑使用對岸軟體剪輯而成。（翻攝自軍方流出影片）

馬文君指出，這再再顯示國防部雖然一再禁止部隊使用中資設備、產品、零組件，卻一再發生官兵不慎使用的狀況，產生軍機可能外洩的疑慮，基層士兵沒保密危機意識，就連上級軍官及陸軍高層也沒意識到問題嚴重性，還讓有爭議的影片釋出媒體。這段時間不知有多少演訓影片已上傳剪映雲端，洩漏多少機密。

馬文君續指，國軍不是沒有編列預算，為何不循正常管道購置無中資疑慮的正版軟體供官兵使用，卻貪圖免費軟體使用於訓練影片剪輯，產生可能的洩密疑慮。

陸軍發布軍人接受紮實訓練的宣傳影片，片尾出現對岸編輯軟體商標。（翻攝自軍方流出影片）

馬文君認為，從行車紀錄器買到中國大陸製淘寶貨，再到使用中資軟體剪輯演訓影片，國軍每天都在強調保密、強調敵情威脅，結果自己卻將機敏訓練畫面送上中資雲端，這種矛盾與荒謬，國防部難道看不見嗎？

對此，陸軍回應，作業人員因為臨時以手機剪輯影片，當下首次下載APP作業，發生錯誤。未來會謹慎小心。

延伸閱讀

陳菊中風復健需「三師齊下」 最新血管雷射治療成新曙光

陳菊請辭監察院長獲准 外甥立委、子弟兵曝花媽心境

本以為賴清德最新民調會「黃金交叉」 林濁水大驚：事態如此嚴重