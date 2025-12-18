馬文君爆國軍監偵無人機激似大疆 要求國防部公開說明

立委馬文君。（馬文君提供／楊靜茹南投傳真）

國軍近期展示海軍陸戰隊採購的「監偵型無人機」，共編列6億1755萬4000元預算，採購960架，平均單價約64萬元。國民黨立委馬文君指出，接獲民眾陳情比對後發現，該款無人機在外型與結構配置上，與中國大疆（DJI）Matrice 300／350 RTK 系列高度相似，已非單純視覺觀感，而是涉及工程設計層級的一致性，引發國安疑慮。

馬文君表示，綜觀全球主要軍用或準軍用四軸旋翼無人機，包括美國 Skydio X2／X10D、Teal Drones Golden Eagle，以及以色列 Elbit Systems 的 Skylark 系列，即便同屬四軸旋翼設計，各家在機體比例、雲台接口、天線配置與機臂結構上皆有明顯差異，反映不同研發路徑與系統架構；即便是中國其他廠商產品，也未出現與大疆 M300／M350 RTK 如此高度一致的設計。

馬文君進一步指出，依據民眾提供資料與比對結果，國軍採購的監偵型無人機，在多項關鍵工程節點上與大疆產品高度雷同，已不符合正常自主研發或差異化設計的合理期待。

在雲台快拆系統部分，馬文君指出，大疆 SkyPort／SkyPort V2 為高度辨識性的專利結構，包含接口比例、訊號觸點排列與三點式卡扣設計，但國軍採購無人機在上述關鍵結構上與大疆高度一致，已超出功能需求相同所能解釋的範圍。

在機身底部插槽與走線邏輯上，馬文君表示，包含前方 IO 底座開孔尺寸、比例與位置，以及後方通訊與電源插座的開孔角度與走線方式，幾乎與大疆 M350 RTK 相同，這類屬於內部系統整合邏輯的設計，通常不會在不同研發團隊中自然趨同。

針對馬達與機臂結構，馬文君指出，不同廠牌無人機因推力、重量與氣動設計不同，馬達座直徑、螺絲孔位與機臂外管尺寸理應存在差異，但本案無人機在上述結構尺寸上，卻與大疆 M300／M350 RTK 高度吻合，顯示其設計來源與邏輯有必要進一步釐清。

在天線配置與作戰風險部分，馬文君表示，大疆無人機天線多集中於機身上方、機腹與機臂末端，此配置已被實戰證實容易遭定向干擾、接管或定位反查；若國軍採購無人機沿用相同架構，恐複製既有弱點，包含遭電子干擾擊落、被接管控制，甚至被類似 DJI AeroScope 系統反向定位操作者位置，類似問題已在烏克蘭戰場實際發生。

馬文君強調，這已非外觀像不像的問題，而是涉及系統相容性、供應鏈安全、通訊保密與戰場生存能力的重大國安議題。她要求國防部與承製廠商公開說明，包括是否能完整公布零組件來源、通訊模組規格與供應鏈清單，是否能提出雲台接口與機體結構的原始設計文件與專利證明，並說明是否已進行逆向工程與相容性檢測，以及提供實際抗干擾、反接管測試數據。

馬文君直言，國軍無人機採購制度是否已出現將商規或陸系架構引入軍用體系的結構性風險，必須嚴肅檢視，這不只是單一標案問題，而是對國軍無人機體系是否真正具備自主、安全與戰時生存能力的根本檢驗。

