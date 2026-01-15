馬文君爆菸酒商改賣子彈 民 進黨團批「停留在大清思維」

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱。（王千豪攝）

國民黨立委馬文君今（16）日爆料，軍備局9公厘手槍彈採購標案得標的公司原本從事「菸酒、五金零售」，去年6月變更營業項目，增加槍砲彈藥輸出入、槍枝保養業後，就拿下標案。對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，馬文君對現代化國防跟軍備的採購，似乎還停留在大清王國江南製造局的思維；綠委沈伯洋也說，很多公司會轉型，不要汙名化真正認真的廠商。

馬文君指出，軍備局已在去年底決標子彈採購案，其中9公厘手槍彈共採購350萬發、採購金額4550萬元，此案由台灣禾亞國際有限公司得標，公司民國109年成立、位於台中，先前主要從事菸酒、食品及五金零售批發，且根據經濟部商工登記網、台灣公司網等網站查詢，禾亞至今未投標過任何政府標案，但卻在去年6月變更營業項目，增加槍砲彈藥輸出入、槍枝保養業，也很湊巧不到半年時間，就投標軍備局這件子彈採購案，拿下9公厘手槍彈、4550萬元的標案。

對此，沈伯洋表示，國民黨近期喜歡類似爆料，找公司營業項目名稱，但國人要知道，公司營業登記項目都會登記非常多；再者，台灣過去有非常多的產業，不管本來是製鞋後來打入導彈產業，或本來做馬桶後來打入抗彈板行業，過往都有成功案例，很多公司會做轉型，強調不要汙名化真正認真的廠商。

沈伯洋說，如果真的有採購問題，之前都已請國防部一定要儘速對採購辦法做修正，毋枉毋縱，但也不要因爆料而影響一些真正在轉型，以及想要加入國防產業的廠商。

鍾佳濱表示，馬文君雖長期在立法院外交及國防委員會，但對於現代化國防跟軍備的採購似乎還停留在大清王國江南製造局的思維，由政府出資興辦工廠、送人才到先進國家，回國後投入生產製造，這是上上個世紀的武器軍購方式，但現在已是21世紀，甚至連美軍在軍備的獲得上，也採取更靈活、多元化的做法，所以只要了解整個世界潮流、趨勢，就可以知道軍備的獲得，也必然是多元而新興。

