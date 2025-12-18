馬文君爆：國軍6億買無人機疑用「大疆貨」

▲國民黨立委馬文君接獲民眾陳情並比對資料後指出，國防部採購無人機，在外型與結構配置上，與中國大疆機種類似。（圖／記者葉政勳攝，2025.06.11）

[NOWnews今日新聞] 國軍近期公開展示海軍陸戰隊新採購的「監偵型無人機」，全案編列預算6億1755萬餘元，採購960架，單價約64萬元。不過，國民黨立委馬文君接獲民眾陳情並比對資料後指出，該款無人機在外型與結構配置上，與中國大疆（DJI）Matrice 300／350 RTK 系列高度相似，已非單純外觀雷同，而是涉及工程設計層級的一致性，恐引發國安與供應鏈安全疑慮。

馬文君表示，全球主要軍用或準軍用四軸旋翼無人機，包括美國 Skydio、Teal Drones 以及以色列 Elbit Systems 等廠商產品，即便同屬四軸設計，各自在機體比例、雲台接口、天線配置與機臂結構上仍具明顯差異，反映不同研發路徑與系統架構；即便是中國其他品牌，也未出現與大疆 M300／M350 RTK 如此高度一致的設計。

針對具體結構，馬文君指出，國軍採購無人機在雲台快拆系統上，與大疆 SkyPort／SkyPort V2 專利設計高度相符，包括接口比例、訊號觸點排列及三點式卡扣結構，已超出「功能相同」所能合理解釋的範圍。此外，在機身底部插槽、IO開孔位置與走線邏輯等內部整合設計上，也與大疆產品幾乎一致，顯示設計來源有必要進一步釐清。

在機臂與馬達結構方面，馬文君指出，不同廠牌無人機因推力、重量與氣動設計不同，相關結構尺寸理應存在差異，但本案無人機在馬達座直徑、螺絲孔位與機臂外管尺寸上，卻與大疆 M300／M350 RTK 高度吻合。此外，天線配置亦採取與大疆相同架構，該設計在實戰中已被證實容易遭電子干擾、接管或反向定位，相關風險曾在烏克蘭戰場實際發生。

馬文君強調，此案已非「外型像不像」的爭議，而是涉及系統相容性、通訊保密、供應鏈安全與戰場生存能力的重大國安問題。她要求國防部與承製廠商公開說明零組件來源、通訊模組規格與供應鏈清單，並提出原始設計與專利證明，同時公布抗干擾與反接管測試數據，全面檢視國軍無人機採購制度是否已出現結構性風險。

