馬文君痛批林務署雙標 財團蓋度假村可以、百年民宅卻要拆

國民黨立委馬文君27日在立法院經濟委員會審查《森林法》修正案時,火力全開質詢農業部,痛批政府用沒有法源依據的民國58年5月27日作為林班地建物審認基準,卻對財團開發度假村睜一隻眼閉一隻眼,導致許多墾農房屋被拆、甚至有人因此自殺,她怒批政府「可惡又不負責任」。

馬文君指出,林務署長期使用58年5月27日台灣省政府「濫墾地清理計畫」發布日期作為建物審認標準,但這個日期只是行政計畫,不是法規命令,卻被拿來對人民興訟幾十年,導致墾農「怎麼告都輸」。相較之下,國產署管理國有土地明定82年7月21日為基準且已入法,兩個單位標準不一,嚴重損害人民權益。

她更拿出對比照片質疑,左邊是剛被拆除的百年民宅,為了拆房子還特別開路、把山頂挖成坑洞;右邊則是阿里山賓館和太平山度假村等豪華設施。馬文君痛批,這些度假村都在林班地上,林務署委託財團經營可以賺錢,為何原本就住在那裡的墾農卻要被拆遷?

馬文君強調,從清朝、日據時代到國民政府,許多人早就住在林班地上甚至上百年,政府明知居住事實卻用沒有法源的標準拆房子。她痛批,很多人因此房子被拆、生病甚至自殺,全台南投、嘉義、台南、高雄都有案例。

對於農業部表示不納入修正討論,馬文君情緒激動表示「非常非常憤慨」,她強調「如果民意沒有辦法表達、如果沒有大聲,政府根本聽不到」。她要求農業部應該跟國產署採取一致標準,在《森林法》增訂條文給墾農法源保障,不該只保護財團利益,讓墾農繼續做犧牲。

