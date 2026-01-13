馬文君緊咬子彈採購案 質疑205兵工廠全線生產延期有貓膩 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／南投報導

近期國軍對外採購子彈案爆爭議，立委馬文君今（13）指出，國軍有產線能做，品質規格不錯，價格也便宜，先前可以外銷，但近期就改外購，還為此多編了預算。且205兵工廠遷廠，原在去年12月底即可全線生產，現要延到今年9月，質疑是否要配合子彈採購案。

針對產能，馬文君指出，國防部先前對外聲稱，205兵工廠遷廠後去年12月底即可全線生產，現在又說5.56公厘產線要延到今年3月、全產線要到今年9月才可以開始運作。她真的不知道一延再延的原因在哪裡，到底過去舊廠2條生產線，可以符合生產需求，還可以外銷，現在新產線完成後，產量可以到1年1億發，卻還要外購。

國防部12日說明，114年向軍備局採購的普通彈、鋼心彈的律定價格，分別為一發9元、14元，澄清並非貴3倍。且外採購子彈的原因，是因應國軍彈藥消耗量暴增，儲備量低於標準，因此要外購。

對此，馬文君說，在115年，國防部原規畫以8.9億元向軍備局採購6200萬發5.56公厘步槍鋼心彈，換算起來一發價格約14元；但隨後改為對外採購，招標預算卻增加到11億6932萬元，平均一發要價18.82元，最終此案決標價平均一發為15多元。她認為，若不是因為被披露不合理，恐怕就是18元，且她也質疑，購買同規格子彈，前後竟有如此大價差，國內國外採購，預算卻暴增2億多元，中間價差究竟由誰賺去？

馬文君表示，美國網站上，同規格的5.56公厘步槍鋼心彈，平均一發價格約13元，國防部原先的採購價18.82元，比網上貴了近3成，這個價查真的太誇張，也凸顯這次採購價格有多不合理。

馬文君進一步說，國軍訓練20年來，長期使用的是「普通彈」，而不是鋼心彈，如果此次採購是為補足戰儲所需、教育訓練所需的子彈量，為什麼需要採購價格較高的鋼心彈？

馬文君解釋，普通彈與所謂鋼心彈，在訓練用途、射擊手感、命中效果差異極小，真正能在戰場上對敵方防彈裝產生明顯差異的是穿甲彈（AP），而不是現在被包裝成「性能升級」的鋼心彈，這代表國軍根本就不需要對外採購較貴的「鋼心彈」，而且還在有能力生產的情況下。

馬文君認為，國防部花了很多錢遷廠，增設新子彈產線，卻還要對外採購，本身就充滿很多不合理，且對外採購，到底符不符合戰備及儲量需求，還是這筆採購是為圖利特定廠商，只是要替誰銷庫存？她認為國防部還需要說明。

