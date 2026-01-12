馬文君質疑國軍對外採購子彈貴3倍 王定宇揭「3點」狠打臉

即時中心／張英傑報導

國民黨立委馬文君日前在臉書貼文，指控這次國防部總價15億582萬元、共7600萬發的子彈採購標案，但此次採購案中，其中購買5.56公厘鋼芯彈，共6200萬發，要價金額11億6932萬元，平均一發竟要價18.82元；相對過去，台灣子彈自製外銷，一發子彈約6元，價差貴3倍，對此，民進黨立委王定宇今（12）日提出「3點」打臉馬文君，提醒她不要一錯再錯，「只是為了拖延國防預算的審查，這對國家人民都不好。」

王定宇表示，他聽不懂馬文君表達什麼，尤其馬文君做了這麼久的國防委員，如果這件事情還混淆不清，隨意指控國防部，「我覺得這樣不好」。

同時王定宇也提出「3點」打臉馬文君。所有的物料成本、製造成本，經過20年，難道沒有成長嗎？其次，不同型號、材質的子彈價格不一樣；型號不一樣，製造年份差20年，有價差不是很正常的嗎？

另外，美軍2005年委託給台灣代工，材料都是美軍出，台灣價錢只收代工費，現在台灣採購子彈是最終成品，把代工成本跟完整成品的價格混淆一談，「如果不是自己被騙，就是想要騙人」。

王定宇強調，國防事務大家可以監督，但是不要混淆或沒搞清楚的事情，就隨意指控；如果用這3點混淆，影響、耽擱、拖延國軍採購，不僅是烏龍指控，更是影響國軍備戰跟國家安全行為。他也提醒馬文君，如果搞錯了，認錯就好，趕快讓國防預算審查，不要一錯再錯，「只是為了拖延國防預算的審查，這對國家人民都不好。」

















