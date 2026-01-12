馬文君質疑國防部花3倍買彈藥 顧立雄澄清2差別：別混淆

國防部長顧立雄（左）、軍備局林文祥中將（右）12日赴立法院備詢。李政龍攝



國防5.56公厘步槍彈藥採購案遭國民黨立委馬文君質疑，為何先前能夠自製，並以一發6元外銷美國，如今卻要花11億6932萬元對外採購6200萬發，平均一發藥價18.28元，足足多了3倍。對此，國防部長顧立雄今（12日）解釋，當時台美雙方講定，美國提供發射藥、底火、包材、運輸，我國只負責彈殼、彈筒與組裝，因此價格才定6元，與我方製作全彈的概念完全不一樣。顧立雄還補充，目前我國自製彈確實是16元，標出去價格是15.53元。

馬文君日前質疑，國防部彈藥採購案共提出15億582萬元，內容包括多種規格彈藥，其中，6200萬發5.56公厘的鋼芯彈，金額要價11億6932萬元，換算下來平均每發18.82元，但我國的軍備局205兵工廠也能自製相同彈藥，且還能外銷美國，一發平均只需6元，價差3倍，她認為相當離譜

顧立雄：代工彈藥和自製是兩回事

對此，顧立雄今日到立法院外交及國防委員會報告「國軍如何強化戰場持續戰力，對於戰時高消耗情境下，彈藥籌獲之應變作為與規劃」，他在會前回應說，台美的5.56公厘鋼芯彈合約最早是2005年，2012年簽署第二份合約，當時合約講定合作機制，發射藥、底火、包材、運輸都由美方提供，我方負責彈殼、彈筒與組裝，屬代工性質，與軍備局製作全彈的價格自然不同，請立委不要將兩件不同的是混淆。

顧立雄還補充，他向軍備局了解，目前提供陸軍的自製彈是16元，採購案標價是15.53元。

此外，顧立雄表示，由於205兵工廠先前規劃遷址，國防部在2019年要求各軍種提出所需，趕在遷址前補足彈藥，再加上國軍近年的變化，彈藥消耗量爆增，以致儲備量低於標準，因此才會規畫採購案。

