馬文君質疑子彈外購貴3倍？黃暐瀚揭彈藥消耗量暴增 2.5 倍原因 直言國防部「應該早點講」

立委馬文君去年底質疑國防部向國外採購子彈價格是台灣自製的三倍，引發「子彈貴三倍」爭議。政治評論員黃暐瀚在節目中深入分析此事，強調立委質疑與政府回應都很重要，但國防部「應該早點講」，而不是拖了十幾天才給出完整說明。他指出，外界質疑的「6元與18元」價差，核心在於「美軍代工模式」與「全額成品採購」的本質不同；此外，隨著國軍實戰化訓練轉型，彈藥消耗量暴增 2.5 倍，在自產產能吃緊下，外購已成戰備必然。黃暐瀚認為，立委監督預算天經地義，但國防部若能更早釐清事實，便能避免社會陷入造謠陰謀論。

馬文君三大質疑點

黃暐瀚指出，馬文君在2025年12月29日提出質疑，主要有三個問題：第一，台灣自製子彈產能充足，一年可消耗6200萬發，為何還要向國外採購？第二，採購的是鋼心彈，第三，2005年和2022年外銷美國都是6塊錢，為何要買18塊的？

國防部遲來的說明

黃暐瀚表示，從12月29日被質疑到國防部正式回應，中間拖了十幾天。國防部最後解釋：6塊錢是因為2005年美國委託代工，材料由美方提供，並非完全自製成本，現在訓練強度提高，彈藥消耗量是過去的2.5倍，鋼心彈就是穿甲彈，實際採購價格是15.53元，不是18元。

黃暐瀚：監督不分藍綠

黃暐瀚強調「詳讀、思考、冷靜」的重要性，他認為立委質疑是監督職責，「只要不是故意講錯、惡意就好」，但執政黨也必須及時完整回應。他以自己過去質疑國民黨政府為例，表示媒體監督不應分藍綠，「監督跟謾罵跟毀滅是不一樣的」。

黃暐瀚批評，雖然國防部的說明算是清楚了，「可是應該早點講」，不該讓爭議在社會上發酵十幾天才回應。