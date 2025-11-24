馬文君質疑對美4000億投資占GDP 49.5% 痛批國安局黑箱避重就輕

立委馬文君今日在外交國防委員會質詢時,針對金融時報報導台灣可能投資美國4000億美元一事,逐項質問國安局副局長和外交部次長,痛批政府對美談判過程黑箱作業,國安單位面對質詢避重就輕。

馬文君指出,日本承諾5500億美元占GDP約14%,韓國承諾3500億美元占GDP 20%,假設台灣同意4000億美元投資,占比高達49.5%幾乎一半,遠超日韓。這12兆台幣相當於台灣四年總預算金額,對國家影響非常深遠,甚至動搖國本。

當馬文君質問國安局副局長對此投資金額的看法時,副局長僅表示要尊重談判團隊,等確定結果才能評估。馬文君當場怒批,這不是尊重談判團隊的問題,而是一路以來都是黑箱。她特別點名鄭麗君副院長過去是反服貿黑箱最重要的推手,現在擔任對美談判代表卻違背理念,今天必須堅持讓所有國人知道。

馬文君逐項列舉對美承諾,包括國防預算要達GDP 5%以上,農產品採購100億美元,市場全面開放零關稅且依照美國規定標準,產業鏈全面外移美國,沒有一個對台灣明顯有利。她質疑如果談判結果還是跟美日一樣都是15%關稅,頂多不疊加,那台灣到底得到什麼?這樣合理嗎?

針對外交部次長稱企業投資是商業行為,馬文君反駁,台積電赴美投資牽涉國安,政府可以有角色、有態度,可以不同意。她引用過去蕭美琴擔任立委時的主張,如果對國家造成太大影響,立法院可以退回行政院要求重新談判。

馬文君要求國安局針對4000億美元投資做評析考量,提供報告給委員會做評估,強調這不是等公布後才來處理,而是應該事先因應。她痛批,綜合來看更可悲,各項條件都對台灣不利,付出代價比日韓都高,卻沒換到對等利益。

