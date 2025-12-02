馬文君質疑海鯤號無錨出海測試 顧立雄：安全才會出航 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

國造國艦海鯤號近日出海進行浮航測試，卻被媒體爆料，該艦的錨機故障，出海時根本沒有裝上船錨，罔顧航行安全。台船澄清，錨機刻由原廠調校中，日後將回裝。現有裝備與備援系統，經專案團隊、國外技協評估，不影響海上測試。但立委馬文君質疑，錨是船舶失去動力等緊急狀況時，最後的煞車裝置，何不調校完成再測試？

馬文君指出，在海鯤號下水典禮前後，就接獲爆料指海鯤號缺少電瓶及潛望鏡，卻急著舉行「不沾水」的下水典禮。海軍司令部回應，電瓶及潛望鏡是依施工工序安排在浮船後，才能裝艦的最後安裝項目。

馬文君續指，海鯤號在泊港測試階段，就有超過70項測試未通過，泊港測試進度落後，可能影響後續海上測試期程。陸續又因測試數十項缺失，國防部低調將交艦結案日期展延4年至2029年；海鯤號的IPMS（整合平台管理系統）可能存在問題。國防部也首度承認系統整合不易，導致延宕。

「面對問題，才能解決問題，不要再說那些虛話、假話、場面話。」馬文君認為，海鯤號被爆料稱設備故障仍強迫出海，甚至傳出沒有錨還出港海測，台船說測試安全無虞，國防部不得不坦誠確有其事，但有戒護兵力全程在場。她說，這是500億元納稅人的血汗錢，也是一船海軍軍士官兵的性命，與更多親朋好友的人生。

國防部長顧立雄解釋，每次測試都會評估，認定安全才會出航；船錨在一般潛航不會使用，因此認為錨具在這次測試中不是必要條件；未來裝回之後，會利用浮航測試時，進行下錨、回收的動作。

海軍參謀長邱俊榮表示，軍艦是軍規，安全措施比民船更多，潛艦的錨只是在狹窄水域時的備便手段，測試當日該艦的主備用系統都正常，周邊也有嚴密安排，估計錨機可於12月中完成調校裝回。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

