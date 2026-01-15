馬文君質疑菸酒商拿軍備標案 綠委反擊：別活在「大清王國」

民進黨立委沈伯洋。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 國民黨立委馬文君日前質疑一間曾從事菸酒批發、去年新增槍砲彈藥項目的公司，取得軍備局9公厘手槍彈標案，質疑當中「有鬼」。對此，民進黨立委沈伯洋今（15）日回應表示，不應僅因企業過去營業項目，就對投入國防產業的廠商進行污名化。

沈伯洋指出，近期國民黨常以公司營業登記項目作為所謂「爆料」基礎，只要找到一項與軍事無關的登記內容，就質疑其資格，但事實上，多數企業在營業登記時，往往會列出非常多項目，並不等同於實際產製能力。

沈伯洋進一步說明，台灣過去已有大量成功的產業轉型案例，無論是成衣、製鞋，甚至原本從事衛浴設備製造的產業，後來投入飛彈、抗彈板等國防相關領域，都是既有事實。他強調，不能因企業過去的產業背景，就否定其轉型投入國防產業的可能性。

他也表示，若採購制度確實存在漏洞，國會早已多次要求國防部檢討並修正採購辦法，相關問題應「補漏洞、講清楚」，而非透過片段式爆料，影響真正努力轉型、投入國防產業體系的廠商。

民進黨團幹事長鍾佳濱則以更直接的方式回應，直言馬文君雖長期在國防外交委員會，但對現代國防與軍備採購的理解，似乎仍停留在「大清王國的江南製造局」思維。

鍾佳濱諷刺指出，過去上個世紀、甚至上上個世紀的武器獲得方式，是由政府出資設立工廠，送人才到先進國家學習，回國後再投入生產；但如今已是21世紀，即便是美軍，在軍備獲得上也早已採取更靈活、多元的模式。

他舉例說明，在現代不對稱戰爭中，無人載具、無人機等關鍵裝備，往往並非由傳統兵工廠生產，而是來自各式新創公司；許多企業過去甚至與軍工毫無關聯，卻能在科技發展下投入國防應用。

鍾佳濱直言，「不要看人家過去是賣球鞋的，他現在就不能做無人載具、無人機。」台灣在全球國防科技發展趨勢下，國防部開放多元管道取得新型軍備，正是順應現代戰場型態的必要作法。

他強調，軍備獲得必然走向多元與新興，若仍以清朝式、單一兵工體系的想像來看待現代國防採購，只會錯失產業升級與戰力提升的機會。

