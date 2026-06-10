馬文君質疑5億跳傘模擬器預算 籲國軍說明需求與效益

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馬文君關注陸軍高空滲透跳傘訓練模擬器建案，呼籲國防部清楚交代經費用途與效益評估。（圖／翻攝自馬文君臉書）

陸軍司令部規劃於115年度國防預算中編列「高空滲透跳傘訓練模擬器」建置案，總經費約新台幣5億1072萬元，預計分3年執行，興建專屬模擬器大樓及垂直風洞設備，供特戰部隊進行高空滲透跳傘訓練。對此，國民黨立委馬文君表示，支持國軍提升特戰能力，但高額預算仍應接受嚴格檢驗，相關需求與效益必須向社會清楚交代。

馬文君指出，台灣傘兵目前主要任務以戰區機動增援、特戰滲透及重要據點支援為主，在台海高強度防空環境下，大規模敵後空降作戰難度極高，因此國軍有必要說明建置大型跳傘模擬設施的實際需求與訓練定位。

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她表示，國軍現行已具備傘塔、高跳台、實跳訓練及各類模擬設備，近年更投入逾億元於屏東大聖西營區建置8套VR操傘模擬系統，可模擬風速、風向及不同天候條件。因此外界關注，新規劃的垂直風洞系統與既有設備如何分工、是否存在功能重疊，以及能提升多少訓練效益。

針對預算內容，馬文君指出，總經費超過新台幣5億元，其中大樓工程費用約占一半，但預算書未詳列成本結構，外界難以掌握主要支出究竟來自設備採購或工程建設。此外，跳傘模擬器設備依規格不同價格差異甚大，陸軍也應說明擬採購設備等級及成本估算依據。

馬文君進一步質疑，陸軍是否曾評估利用既有營區設施改建整合，或參考民間風洞設備採取半開放式、戶外配置等方式，以降低建置成本。她認為，相關方案的成本效益分析都應提出完整評估報告。

馬文君表示，支持特戰訓練並不代表放棄監督，國軍爭取預算前應充分說明需求、效益與經費用途，讓每一筆國防支出都能接受社會檢驗。她指出，原先提案減列新台幣3億元並凍結新台幣5000萬元，經朝野協商後調整為全案減列新台幣2億元，其中115年度預算減列新台幣3000萬元、凍結新台幣1000萬元，待陸軍提出完整說明後始得解凍。

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