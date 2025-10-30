馬文君質詢揭露安控國家隊疑雲 陸製設備貼台灣製造標籤流入政府

立委馬文君29日在立法院質詢時揭露,自詡為「安控國家隊隊長」的國內上市公司昇銳電子,涉嫌將來自中國大陸的監視器零件、線材外殼到主機板等設備組裝後貼上「台灣製造」標籤,並流入國防部、郵局、銀行甚至教育單位等政府機關使用,形成嚴重國安漏洞。

馬文君指出,昇銳公司營業項目從錄影系統到門禁設備一手全包,但小至線材外殼、大到主機板都來自中國大陸。更嚴重的是,這些監視器主機存在回連中國雲端服務的情形,讓機敏處所的資訊暴露在風險之中。她質疑,包括國防部機敏處所、教育部門的論文資料、師生個資等重要資訊,都可能透過這些設備遭到掌握。

廣告 廣告

馬文君表示,雖然政府規定不得使用對岸產製的資通訊產品,但紅色供應鏈無所不在,許多單位包括中華電信子公司都與相關廠商有接觸。她批評政府只用「減價驗收」或要求補正等方式輕輕帶過,「我覺得我們是玩假的」。

國安局長回應表示,已針對貼牌方式及委外維運廠商是否與對岸有投資聯繫等問題進行討論,並要求數位發展部針對新型態狀況在法規上做全面檢討。

馬文君要求國安局提出具體有效的防範方式,而非只是開會討論,國安局長承諾將持續反應並提供書面資料說明相關處置作為。

更多品觀點報導

虛擬資產專法有漏洞？吳宗憲：無法凍結就是最大無能

中火2028無煤跳票？楊瓊瓔痛批政府「一場騙」要求明確時程

