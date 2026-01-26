馬文君轟國防部「裝神弄鬼」顧立雄火氣回擊：「委員不想聽 」

國民黨立委馬文君今(26)日在立法院外交國防委員會,針對國防部1.25兆元軍購特別預算提出強烈質疑,與國防部長顧立雄爆發激烈言語交鋒。馬文君批評國防部「裝神弄鬼,不給資訊」,質疑軍購項目不走正常年度預算而編列特別預算的必要性,顧立雄則一度火氣爆發回應。

馬文君在質詢時表示,如果這些軍購項目真的重要且正當,應該回到常態建軍規劃中,以分年預算方式審查。她指出,特別預算的編列有明確規範條件,並非僅憑「現在需要」或「穩定性」就可編列。從過去到現在,正常公務預算並未出現不穩定情況,實際問題是許多預算早已核撥,例如F-16戰機等新武器卻遲遲無法如期到位,「問題不是立法院沒給錢,而是採購項目沒達標」。

針對上週機密會議後公布的7大採購項目,包括20餘萬架各類無人機,馬文君認為無人機、無人艇、雷霆2000、次世代系統等項目,本就該放在五年建軍計畫裡,依成熟度分年編列、逐年審查。她強調,一旦特別條例通過、預算被匡列,1.25兆就會用到完為止,後續修正、檢討或喊停的空間將大幅減少。

顧立雄則反駁,特別條例仍卡在程序委員會,無法進行實質討論。他表示已在機密專報中詳細說明,並強調1.25兆只是上限金額,條例通過後仍要提出詳細預算項目給立院審議。顧立雄一度情緒激動表示:「我已經很努力在說明,如果委員不想聽,我一直講也沒有用。」並強調在野立委應先讓軍購特別條例付委,才能展開實質討論。

國防部戰規司長黃文啓補充說明,日前美國政府公布的對台軍售已超過30天,近期內將拿到發價書,我方須在45天內答覆,否則整個程序需重新來過,至少多耗8至9個月。

