馬文君轟國防部「裝神弄鬼」顧立雄火氣回擊：「委員不想聽 」
國民黨立委馬文君今(26)日在立法院外交國防委員會,針對國防部1.25兆元軍購特別預算提出強烈質疑,與國防部長顧立雄爆發激烈言語交鋒。馬文君批評國防部「裝神弄鬼,不給資訊」,質疑軍購項目不走正常年度預算而編列特別預算的必要性,顧立雄則一度火氣爆發回應。
馬文君在質詢時表示,如果這些軍購項目真的重要且正當,應該回到常態建軍規劃中,以分年預算方式審查。她指出,特別預算的編列有明確規範條件,並非僅憑「現在需要」或「穩定性」就可編列。從過去到現在,正常公務預算並未出現不穩定情況,實際問題是許多預算早已核撥,例如F-16戰機等新武器卻遲遲無法如期到位,「問題不是立法院沒給錢,而是採購項目沒達標」。
針對上週機密會議後公布的7大採購項目,包括20餘萬架各類無人機,馬文君認為無人機、無人艇、雷霆2000、次世代系統等項目,本就該放在五年建軍計畫裡,依成熟度分年編列、逐年審查。她強調,一旦特別條例通過、預算被匡列,1.25兆就會用到完為止,後續修正、檢討或喊停的空間將大幅減少。
顧立雄則反駁,特別條例仍卡在程序委員會,無法進行實質討論。他表示已在機密專報中詳細說明,並強調1.25兆只是上限金額,條例通過後仍要提出詳細預算項目給立院審議。顧立雄一度情緒激動表示:「我已經很努力在說明,如果委員不想聽,我一直講也沒有用。」並強調在野立委應先讓軍購特別條例付委,才能展開實質討論。
國防部戰規司長黃文啓補充說明,日前美國政府公布的對台軍售已超過30天,近期內將拿到發價書,我方須在45天內答覆,否則整個程序需重新來過,至少多耗8至9個月。
更多品觀點報導
回應藍白合作質疑 陳智菡：政策討論本就應該開放理性
綠委離席、部會不表態 718億新興預算先行動支案協商破局
其他人也在看
【有片】1.25兆軍購案未付委爆口角 顧立雄火大開噴、馬文君反擊「裝神弄鬼」
立法院外交及國防委員會今天（26日）就「我國武器採購策略暨國防預算編列結構之適切性」進行專案報告，邀請國防部長顧立雄列席備詢。會中，國民黨立委馬文君質疑國防部規劃編列1.2上報 ・ 19 小時前 ・ 1則留言
國防特別預算有多急？國防部：取得美方發價書後45天內要簽
國防特別預算與中央政府總預算都尚未付委，恐影響我國對美軍購。民進黨立委陳俊宇今（1/26）日詢問預算沒有通過恐造成什麼影響，國防部則表示，目前已經有5項軍購項目進入美方知會國會的程序，通常滿30天後，很快就能取得發價書，只有45天的簽署效期，若沒有簽署恐怕重來。太報 ・ 1 天前 ・ 3則留言
遲不放行1.25兆軍購預算 馬文君：合理懷疑到現在仍沒具體內容
[Newtalk新聞] 立法院外交及國防委員會今（26日）邀請國防部長顧立雄就1.25兆元軍購特別預算進行專題報告，國民黨立委馬文君與顧立雄在質詢台上激烈交鋒。馬文君透過臉書發文直指，合理懷疑，1.25兆元特別預算到現在仍沒有具體內容，提出無人機、機器狗等項目只是要用來掩蓋目前仍空白的軍購細項。 對於1.25兆元特別預算至今在立法院無法付委審查。顧立雄上午質詢不滿稱，如果連付委都不付委，根本就無法討論，剛剛提到的那些項目，包含對於各項目籌措必要性與迫切性的說明，現在特別條例仍卡在程序委員會，要如何進行實質討論？ 馬文君則指，特別條例就還沒通過程序委員會，如果這些項目這麼重要、這麼正當，那應該回到常態的建軍規劃中，以分年預算方式接受逐項審查與監督。 馬文君後續再透過臉書發文表示，從過去到現在，能增加國防戰力的預算他們都支持，但站在監督立場，今年國防公務預算已達到9450億元，先前又通過1100多億元的韌性特別預算，現在又要編列1.25兆元的國防特別預算，金額之大，可能會排擠國內民生、社福、醫療、基礎建設經費，既然這麼重要，國防部及顧立雄更應該向國人交代清楚。 馬文君指出，上周召開的全機密新頭殼 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
顧立雄：台美軍事交流已制度化 (圖)
媒體報導國防部成立「聯合火力協調中心」，有美方人員進駐，指為「另類監軍」，國防部長顧立雄（前）26日在立法院受訪表示，監軍之說絕非事實，台美軍事交流已制度化，以強化台灣防衛作戰能力。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
顧立雄今赴立院報告軍購戰略 民眾黨團預告出招
藍白陣營日前聯手封殺1.25兆元國防特別預算，引發關注。國防部長顧立雄今（26）日將赴立法院說明採購策略。國防部強調為快速提升戰力，計畫分7年投入預算上限。民眾黨主席黃國昌則預告，今日將提出民眾黨版草案與之抗衡。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
柯文哲自爆找綠「代孕換軍購」 游淑慧：給國民黨來一個回馬槍背叛？
前民眾黨主席柯文哲昨（25日）自爆，他曾對民進黨總召柯建銘表示，請民進黨放行《人工生殖法》通過代理孕母，他就會幫忙處理總預算與軍購案，給各方台階下，讓國家運作正常，沒想到民上報 ・ 18 小時前 ・ 2則留言
司改會質疑林宸佑共諜案「媒體屢爆料涉偵查秘密外洩」 橋檢這樣回
即時中心／徐子為報導高雄橋頭地檢署16日突襲，對《中天新聞台》主播「馬德」林宸佑位於台北的租屋處搜索，並依涉犯《國安法》等罪嫌將他帶回，法院火速裁定收押禁見，震驚社會各界。然而，在偵辦過程中，媒體屢屢報導檢方尚未證實之案情，讓民間司法改革基金會今（26）天發聲明，質疑檢調偵查過程，是否有違偵查不公開？對此，橋檢回應，依作業辦法涉及國家安全、社會治安等社會矚目案件，就偵查程序、內容可作適度公開或揭露，此案符合偵查不公開作業辦法規定。民視 ・ 18 小時前 ・ 1則留言
國軍戰鬥加給卡在立院？徐巧芯闢謠：國防部錢別欠過年
國防部去年成立無人機部隊，上週公布將採購20萬架無人機，無人機部隊發展引國人關注。藍委徐巧芯質疑，有國軍弟兄投訴詢問戰鬥加給沒發，得到答案卻是「因為國防預算被立法院卡住」，她強調立院已追加預算編列59億元，錢都壓在國防部，這樣說得過去嗎？中時新聞網 ・ 17 小時前 ・ 2則留言
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 74則留言
(影) 張又俠洩核武機密被逮? 傳「這2人」率第九局突襲軍委大樓 「他」開的門....
[Newtalk新聞] X 帳號 @liangziyueqian1 宣稱，其「牆內軍中朋友」指出，解放軍將領劉振立曾率部進京，擊潰包圍中央軍委大樓的武警與公安部特勤單位，並「解救」張又俠，同時調動河北第 82 集團軍進入北京，中部、東部與南部戰區亦各出動一個集團軍呼應。不過，相關說法缺乏任何獨立來源佐證，真實性無法查證。 另一名 X 用戶 @stringquartet09 則指出，張又俠曾留下與美方接觸的「罕見紀錄」，包括 2024 年 8 月，美國總統拜登的國安顧問蘇利文在訪中期間，除會晤習近平外，也曾前往八一大樓與張又俠會談，並稱這可能是張最後一次公開的對外交往。該帳號並提及，過去一次軍委副主席與美國高層互動，需回溯至 2018 年，時任副主席許其亮會見時任美國國防部長馬蒂斯。 張升民成為原中央軍委 7 人裡碩果僅存的副主席。 圖：翻攝自@POMTQ 另有自稱「海外爆料」的 X 帳號 @zhihui999 指出，1 月 19 日深夜，蔡奇與王小洪指揮公安部第九局行動，突襲中央軍委大樓，並稱時任軍委成員張升民帶領部分警衛人員打開大樓大門，協助特勤人員進入並抓捕張又俠與 17 名將領，新頭殼 ・ 1 天前 ・ 30則留言
(影) 張又俠落馬後北京震盪! 驚見軍隊封路急進首都 傳下一個要抓的是「他」.....
[Newtalk新聞] 隨著張又俠遭清洗的消息在海外持續發酵，多個 X 平台帳號與異議人士再度拋出大量的說法，從秦城監獄關押名單、解放軍人事「大換班」，到北京街頭軍車調動畫面，描繪出解放軍高層權力結構正處於高度不穩定狀態。 X 帳號「多倫多方臉」@torontobigface 嘲諷稱，秦城監獄「已能組建一個影子內閣」，並點名薄熙來、陳良宇、令計劃、周永康、傅政華等人，甚至將郭伯雄、張又俠、何衛東列為「軍委副主席」、李尚福與魏鳳和列為「國防部長」，以此諷刺中共歷年高層與軍方整肅規模。 另一名 X 用戶 Petrichor @Jam79922967 則列出一份所謂「軍隊大換班」名單，聲稱多名中將暫時主持軍委政治工作部、軍委紀委、政法委，以及陸軍、海軍、空軍、火箭軍與武警部隊工作，並稱「之前上將全部陣亡」。相關說法缺乏任何官方文件或權威媒體佐證，真實性高度存疑。 矢板明夫臉書貼出中共二十大後中央軍委合成圖，多名高層被畫上紅叉，點出解放軍高層接連遭清洗的權力動盪。 圖:翻攝自矢板明夫俱樂部臉書 X 帳號「向陽」@TheXiangYang 則以敘事方式描述，主席台上原本屬於張又俠的座位「空得扎眼新頭殼 ・ 23 小時前 ・ 50則留言
鄭麗君選北市當練兵？蔡正元斷言她劍指大位
[NOWnews今日新聞]2026將舉行地方首長大選，台北市長蔣萬安將競選連任，民進黨的人選仍未定。不過，近日台美關稅談判表現亮眼的行政院副院長鄭麗君呼聲高。對此，前立委蔡正元認為，如果綠營派出鄭麗君...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 57則留言
快訊／川普怒了親自開鍘 宣布南韓關稅15%升至25%！
美國貿易政策再度出現急轉彎。美國總統川普台灣時間(27)日透過社群平台發文，公開點名南韓國會遲遲未完成貿易協議批准程序，宣布即日起調高對南韓部分商品的進口關稅，稅率由原先的15%一口氣提高至25%。消息一出，立刻在國際市場掀起波瀾，南韓出口導向型產業首當其衝，市場避險情緒明顯升溫。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 53則留言
國民黨在台中有「5大隱憂」！鈕則勳：別把支持者當塑膠
2026台中市長選舉，民進黨由立委何欣純出戰，國民黨則有立委楊瓊瓔、江啟臣爭提名。文化大學廣告系教授鈕則勳24日說，最新的民調數據已透露藍軍在台中有五大隱憂，呼籲藍營別再搞政治操作的老戲碼，更不要當支持者是塑膠。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8則留言
鄭麗君選台北市長？黃揚明揭她最大弱點：將讓蔣萬安未來政治路更好走
民進黨究竟要派誰參選2026台北市長？近期傳出領軍台美關稅談判的行政院副院長鄭麗君因表現亮眼，被點名是參選北市長的熱門且最強人選，就連立委王世堅也盛讚是最適合人選。不過，資深媒體人黃揚明卻直言，若鄭被提名其選舉團隊如何籌組和磨合是考驗外，而且對現任市長蔣萬安而言，恐會讓他未來的政治路更加順遂。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3則留言
「賴清德應該感受到了」！王鴻薇驚蔡英文「這操作不單純」：選舉味道很重
資深媒體人劉寶傑日前分析，前總統蔡英文動作頻頻、可能有意警告總統賴清德，加上民進黨立法院黨團「萬年總召」柯建銘也改口爭取續任，外界將其視為賴清德政府的一大警訊；國民黨立委王鴻薇指出，蔡英文透過精準的關鍵字漲流量「選舉味道很重」，已不單純是卸任元首。更多風傳媒新聞：蔡英文、柯建銘都動了？吳子嘉揭「綠營老將出招內幕」 預言賴清德下場王鴻薇在《週末大爆卦》節目中直......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 12則留言
歐洲議會出手了！高票通過報告挺台灣 強化「這領域」合作內容曝光
即時中心／黃于庭報導為遂行武力統一目的，中國未曾放棄以各手段恫嚇台灣，蠻橫行徑為國際社會所不容。歐洲議會本（1）月22日以高票通過「關於無人機及新型戰爭系統：歐盟需適應現今安全挑戰」報告案，呼籲歐盟強化與台灣在內的印太夥伴，在無人機科技及產業等安全與防衛的合作夥伴關係。我國外交部對此表達歡迎與肯定，並樂見台歐未來加強相關合作與交流。民視 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
我軍可主動反擊中共？國防部曾有「大膽決定」 學者揭華府否決內幕
即時中心／黃于庭報導為遂行武力統一目的，中國未曾放棄以各手段恫嚇台灣，甚至單方面宣布「懲戒台獨」，對我軍及立委發布通緝，蠻橫行徑為國際社會所不容。而國軍對於敵對勢力不斷挑釁，何時可以對中共進行軍事射擊？國防安全研究院副研究員揭仲透露，其實我國防部曾經有「滿大膽的決定」，不過華府對此有些意見，基於政治上的考量，台灣可能必須先承受中共第一波飛彈落地，再對目標進行反擊。民視 ・ 1 天前 ・ 5則留言
弱化國防？白版軍購條例大砍8500億 黃國昌：台灣人從未把自由當免費
即時中心／顏一軒、黃彥翔報導民眾黨立法院黨團今（26）日下午召開記者會，由身兼黨主席的黃國昌親自宣布白營的軍購特別條例版本，預算相比行政院版的8年1.25兆，大幅降低至4000億元。黃國昌聲稱，台灣人從未把自由當成免費。民眾黨今日下午2時30分召開「民眾黨版《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》」記者會，由即將卸任立委的黃國昌親自主持，另外包含立委劉書彬、立法院黨團辦公室主任陳智菡與政策會執行長賴香伶將出席。陳智菡表示，軍事採購絕對不能只是漫天喊價而毫無監督，民眾黨團軍購特別條例共有五大特色，包含明確化採購項目、金額、各項籌獲期程、維持成本；合理化特別預算金額；一年一期編列，須提出採購與到貨進度之專案報告。陳智菡說，第四，遵守國防法，軍事投資建案應將工業合作項目納入規劃；第五，需提出財政衝擊影響評估。黃國昌指出，政策會與黨團過去這段時間進行多方諮詢，也非常感謝上週末多位陸、海、空軍將領參加諮詢會議，相信也承受極大壓力，因此為了保護這些將領，今天沒讓他們出席記者會；對於他們而言，自提版本就是給出白營的政策立場與價值主張。黃國昌稱，台灣人從來沒把自由當成免費，過去這幾年，人民付了高額納稅錢去做軍事採購，付了錢卻拿不到東西，試問沒拿到東西，要怎麼樣強化國家安全？台灣是要付錢就安全，還是拿到武器才能安全？這個問題他大概問了十次，迄今沒得到答案。原文出處：快新聞／弱化國防？白版軍購條例大砍8500億 黃國昌：台灣人從未把自由當免費 更多民視新聞報導黃國昌立院最後一舞！民眾黨確定自提軍購特別條例 14:30最新說明都和黃國昌金釵有關！李有宜退黨、黃守仕退選 朱蕙蓉9字火大砲轟劉書彬當美參議員面「拿錯誤數據」批軍購 遭當場打臉民視影音 ・ 21 小時前 ・ 7則留言
立院會期倒數! 藍白恐強推爭議法案三讀 綠:阻擋到底
政治中心／綜合報導立法院延長會期即將結束，綠營預料國民黨團會把日前社會爭議太大暫時喊停的幾項法案一次提出來表決，包含黨產條例，民進黨團質問"國家財產為什麼不還"、也要他們別為了幫顏寬恒的貪污助理費解套，量身訂做修法，藍營則說"不管正不正義，立法院的規則就是數人頭"，但民團反斥，認為法案都不符民意。「助理聘任黑箱。」拿起手舉版，公督盟狂轟國民黨團把助理費制度關進黑箱，這個案子可能在本周五延會結束前，被拿來三讀。公民監督國會聯盟理事長張宏林：「國民黨跟民眾黨，在這個會期完全不公布他的助理聘用，用誰都不敢公開的狀況之下，你們憑什麼要來增加立委助理的這些資源，不出席不開會不提案吊車尾的全部都是國民黨。」立法院延會即將結束進入新會期，藍營何時將喊停的爭議法案拿出來三讀，民進黨政府緊盯。（圖／民視新聞）時代力量副秘書長劉品辰：「（媒體報導說）牛煦庭的版本，就是要給有司法審判壓力的立委交代，他就是想要即刻適用就是量身打造，這就是要溯及既往讓現在在打，顏寬恒跟高虹安的官司，可以因此獲得某種程度上的豁免。」痛批助理費除罪化是增加立委小金庫、為政治盟友司法解套的雙重自肥，因阻力過大喊停離島建設條例、讓中天復活的"廣電法修法"、替婦聯會及救國團解套的黨產條例修法。都可能一起闖關。立委（國）賴士葆：「不管爭不爭議在這裡數人頭，請民進黨團也尊重立法院的議事規則。」立委（民）范雲：「既然曾經是國家的，那為什麼到現在，不願意依法歸還給國家，柯文哲市長在市長任期，就要求救國團把財產回歸台北市，不能贊同把貪污合法化，如果國民黨為了顏寬恒的壓力，在禮拜五要表決的話，所有縣市首長候選人都要，大家都會仔細睜眼看著他們的投票紀錄。」立法院延會即將結束進入新會期，藍營何時將喊停的爭議法案拿出來三讀，民進黨政府緊盯。（圖／民視新聞）議場大戰比人頭，民進黨團揚言阻擋到底，民團經濟民主連合也號召周二集結立法院遊行，國會外頭怒吼，告訴在野陣營並非席次多就可為所欲為。原文出處：立院會期倒數！藍白恐強推爭議法案三讀 綠揚言阻擋到底、民團集結抗議 更多民視新聞報導國民黨太囂張！放話「爭議法案」週五大清倉 綠委批3法最自肥藍委批軍購案裝神弄鬼 顧立雄嗆：講了也不聽指民眾黨提軍購刪2關鍵 沈伯洋酸：叫你國防部長民視影音 ・ 13 小時前 ・ 1則留言