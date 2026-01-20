馬文君轟1.25兆軍費「空白支票」 沈伯洋喊誇張：沒來開會還胡說八道

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

面對規模1.25兆的國防特別預算持續卡關，國防外交委員會日前安排「秘密會議」，邀請國防部到場進行說明。其中，部長顧立雄表示，軍購項目須以通過多少預算決定，遭國民黨立委馬文君痛批「簽空白支票」。對此，民進黨立委沈伯洋今（20）日反擊，「馬文君昨天根本沒來開會」，還在外面胡說八道，其實是在傷害台灣。

沈伯洋說，馬文君本身是國防外交委員，又沒有來開會，這個就有點誇張。（資料照）

馬文君今早透過臉書痛批，1.25兆元不是一筆小數目，但到現在連要買什麼都不知道，這不就代表賴清德總統、國防部先前提出的「台灣之盾」計畫到現在還是白紙一張，國防部完全沒有藍圖、完全沒有任何計畫，連未來要買什麼東西都不知道。

馬文君也質疑，既然到現在除了軍購，商購內容都尚未決定，那這1.25兆的預算數字是怎樣訂出來？這就不等同先簽空白支票，把錢付出去後，之後的任何軍購、商購、採購只能任人宰割？

民進黨立院黨團今早召開「完備國會保密規定，院會速修議事規則」記者會。針對媒體關切馬文君質疑1.25兆國防軍費等同空白支票，沈伯洋首先反問記者「馬文君昨天有來嗎？我記得她昨天沒有來啊，那她是怎麼知道的？」

沈伯洋表示，他質詢時就一再要求國防部，應該列清楚哪些能向國人說明、哪些現階段不能透露，否則有些非國防外交委員會的立委，像黃國昌也想與會了解詳情，因為不清楚來龍去脈，很容易講錯話；但本身是國防外交委員，又沒有來開會，這個就有點誇張，如果馬文君有進來，就會知道自己講的完全不是事實。

至於1.25兆國防特別預算是如何計算出來的，沈伯洋說，有來參加秘密會議的人，就會知道這個金額是怎麼計算的，如果馬文君真的想要監督，當天就應該進來開會，「你不進來，又不知道哪些能講、哪些不能講，還在外面胡說八道，其實對台灣是傷害。」

