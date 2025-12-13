馬文君：福麥6億彈藥將從高雄港上岸 下週一請顧立雄交代清楚

國民黨立委馬文君。 圖：張良一 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨籍的立法院外交及國防委員會召委馬文君今（13）日臉書表示，國防部長顧立雄對於 沒軍事背景的福麥室內裝修公司竟能標下國防部5.9億元的「RDX海掃更」炸藥採購案，避重就輕。她還透露，這筆彈藥將從高雄港上岸，福麥能否具有安全運輸能力，頗值得懷疑。下週一，她已排案邀請顧立雄交代清楚。

馬文君說，資本額1900萬、沒軍事背景的福麥室內裝修公司竟能標下國防部5.9億元的「RDX海掃更」炸藥採購案，令社會大眾百思不得其解，且顧立雄部長的回覆，也是避重就輕，明顯是在為福麥護航。

馬文君說，她透過記者會，再提出相關疑問。

第一點：「RDX海掃更」的炸藥採購案難度很高，除了標價金額高以外，技術門檻也高，需進口敏感、危險性的高爆彈藥原料，而一間本業與軍事無關的公司，首次投標就能拿到這個採購案，且根據經濟部資料，福麥公司雖具備「國際貿易業」資格，在去年底才新增「化學原料批發」的營業登記，同時將公司改名，而今年就馬上拿到標案，我覺得相當不可思議。

同時，多間前幾年得標、有處理經驗的公司，今年卻沒半家投標，我合理懷疑，這個案子就是為福麥量身訂做，先讓它取得承接資格、再讓它順利得標。

第二點：在福麥的投標書中，提到這批RDX原料要從高雄市上岸，據我所知，這些具危險性、有爆炸疑慮的炮竹、彈藥及火藥原料，進口都有嚴格規範，需要嚴謹安排，RDX進口還需要專門船隻運輸，以防運輸途中爆炸，成本及運輸門檻之高，絕非一間沒經驗、去年底才增加營業登記的公司能處理勝任。

且這批原料要從高雄市上岸，從哪個碼頭上岸，陸上運輸、貯存如何安排，福麥到底有沒有能力承接，這些嚴肅問題，也需要國防部，甚至是福麥向社會大眾交代，也讓高雄市民能了解這批彈藥運輸的危險性。

馬文君說，且這批RDX原料，未來可能是我們無人機或其他武器的火藥來源，它會從哪邊進口？據她所知，印度要賣給我們的機會不太高，這批原料會不會有洗產地的疑慮？關於此案種種問題，外交國防委員會將在下周一安排專案報告，一切還需要國防部向大眾交代清楚。

根據立法院發出的會議通知，下週一立法院外交及國防委員會召委馬文君排案，邀請國防部部長顧立雄報告「針對國軍各類型火藥原物料購案，廠商資格標準訂定及審認作法」，併請經濟部、行政院公共工程委員會、法務部廉政署列席，並備質詢。

