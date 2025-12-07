馬文君「護小紅書」大翻車！遭網炎上：睜眼說瞎話

政治中心／王靖慈報導

國內詐騙案件逐年增加，近日政府開始將矛頭指向各大社群平台。內政部以資安不合格及鉅額詐騙案為由，硬性下令暫時封鎖擁有逾300萬用戶的中國社群「小紅書」一年。近日國民黨立委馬文君更在臉書發出「沒想到，未來在台灣上網也要翻牆！」，質疑政府封鎖小紅書行為，沒想到貼文一出，底下留言立刻大翻車，馬文君遭到不少網友在留言區反嗆，瞬間引發戰火。





馬文君對政府封鎖小紅書一事發出貼文。（圖／翻攝「立法委員 馬文君」臉書）

馬文君昨（6）日在個人臉書提到，根據內政部公布的資料顯示，小紅書自2024年起共涉及170 件詐騙案件、造成超過 2 億元損失，尤其母公司對政府提出的改善要求「已讀不回」，最終才決定封鎖一年。但她質疑政府「選擇性執法」，認為臉書社團、LINE 群組詐騙也很嚴重，卻不見政府做出同等強硬措施，並表示：「我懷疑民進黨政府又在操弄『抗中保台』，而非單純『防詐』」。她進一步指出，小紅書多以旅遊、美食、美妝等生活內容為主，深受年輕人喜愛，如今政府封鎖行為，等於限制人民的上網自由與資訊選擇權。更擔憂此舉將開啟先例，恐導致未來更多中國軟體被禁。





面對批評聲馬文君用貼圖回應。（圖／翻攝「立法委員 馬文君」臉書）













網友幫馬文君找相關法規。（圖／翻攝「立法委員 馬文君」臉書）





貼文一出後，立刻引來不少網友討論。不料大多數網友都直接反嗆：「委員，妳不要睜著眼睛說瞎話！我不相信妳的智商那麼低。小紅書不願意配合政府的法令，才會被禁！不要跟我說你有閱讀障礙？裝睡的人永遠叫不醒！ 」、「妳護航不配合我國法令的小紅書比較可恥吧 」、「難道你就只有小紅書可以用？沒有小紅書就活不下去了？都說了就是有問題才禁用小紅書，到底多數人在吵什麼？ 違規的東西已經通報過，對方不遵守法律規範，禁用剛好而已 」、「為什麼抖音、FB、IG等就沒被鎖，小紅書怎麼不找找自己的問題？ 」，而馬文君甚至反問：「什麼法令？」，讓底下網友找出相關法規，對於這些批評，馬文君還以貼圖回應，顯得頗為輕鬆。

原文出處：馬文君護小紅書嘆「這件事」大翻車！貼文秒遭網酸：裝睡的人永遠叫不醒

