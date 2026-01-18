馬斯克不忍了！告OpenAI、微軟「不當獲利」索賠1340億美元

記者高珞曦／綜合報導

美億萬富翁馬斯克（Elon Musk）最近將OpenAI、微軟（Microsoft）告上聯邦法院，馬斯克稱這2家公司因他早期對OpenAI的支持，得到「不當獲利」，現在他要索賠1340億美元（約4.2兆元新台幣）的賠償金。

馬斯克指稱OpenAI、微軟2家公司「不當獲利」，要求賠償1340億美元（約4.2兆元新台幣）。（圖／路透）

《路透社》報導，馬斯克約莫在2015年提供3800萬美元（約12億元新台幣）的「種子資金」給OpenAI，達OpenAI初期資金6成之多。不過馬斯克2018年之後成立自己的xAI公司，接著微軟在2019年成為OpenAI的合作夥伴兼主要投資者。

如今，馬斯克透過律師團主張「沒有馬斯克就沒有OpenAI」，如果不是他的投資，加上自己的聲譽、企業經驗扶持，當時還是新創公司的OpenAI恐怕很難有現在的發展。

同時，律師團強調，一些初創公司的早期投資者的收益，可能會高於初始投資，馬斯克在訴狀中指出OpenAI獲利約655億美元到1094億美元（約2. 07兆元到3.46兆元新台幣）。後來微軟「利用」他早期對OpenAI的投入，獲利約133億美元到251億美元（約4206億元到7937億元新台幣）因此馬斯克現在有權向OpenAI、微軟要求賠償「不當得利」。

OpenAI和微軟則回應稱，馬斯克的內容是「憑空捏造」且毫無根據，要求法官限制馬斯克專家證人的證詞，這項不合理的「轉移行動」將會把資金從非營利組織轉到前捐助者身上。據報，這場官司將在4月開庭，屆時案件走向恐會影響未來相關科技產業的發展。

