「馬斯克不講武德」！網紅評Grok只有一點超強：仍願月花900訂閱

AI模型大噴發，百萬網紅Cheap近日分享使用心得，直言Gemini已遙遙領先ChatGPT，至於特斯拉執行長馬斯克的Grok則是非常爛，但勝在「很色」，笑稱馬斯克走偏門不講武德，卻也看清市場的本性。

Cheap29日在臉書發文，表示這幾天使用Gemini後，發現它不管是文本還是製圖，都遙遙領先ChatGPT，給了手繪、台灣辦公室四大神獸指令，生成出來的圖，完全破解中文字，「如果只能訂一個AI，就選Gemini」。

Cheap接著直言，Grok非常爛，完全看不到這兩家的車尾燈，但它可以聊色、生色圖，「黃色內容非常強，個人覺得比A片還猛」，因此即使一個月要花費900，仍有許多人訂閱，包含他。

Cheap笑稱，「科技的終點，始終是色色」，像是印刷術，後來印了小黃書；攝影機？先拍人，再拍人脫光；網路？一開始拿來傳貓的影片，後來歷史失控了；如今再到AI也是如此。

Cheap說，馬斯克打不贏就搞黃，可以說他不講武德，但也可以說，他看清了「市場的本性」：人類永遠會為色色內容買單。

