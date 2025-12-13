馬斯克也關注台灣少子化！藍委批政府擺爛：人沒了如何保護台灣

特斯拉與SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）近日在社交平台轉發一則關於台灣人口結構的貼文，並指「人口崩潰的趨勢在加速」，引發外界關注。對此，國民黨立委陳菁徽質疑，當台灣少子化問題大到不可逆，大到引起國際關注之後，請問執政黨的解方為何？若賴清德政府繼續擺爛下去，未來連台灣人都沒有了，要怎麼保護台灣？

廣告 廣告

陳菁徽今日指出，11月份出生率再創近期新低，連8000人都不到，只有7946人。距離行政院長卓榮泰先前喊出13萬保衛戰，直接倒退2萬，變成11萬保衛戰，而且看起來很有可能失守。陳菁徽也表示，如此嚴峻的國安議題，連馬斯克都在關注。

「再來看看民進黨政府最近忙什麼？」陳菁徽質疑，政府卻忙著解釋為什麼一家修馬桶的公司，可以拿到7億的軍購案，這宛若小吃店快篩劑翻版2.0。且總統賴清德忙著跟執政黨立委吃飯，順便指責一輪在野黨，好像直接把大罷免的失敗經驗拋諸腦後。

陳菁徽並提及，馬祖防衛指揮部爆出官兵涉入詐騙洗錢案，結果執政黨委員說「應思考如何保護國軍不受利誘」，這句話不只是廢話，還是自打執政黨的嘴巴，因為在野黨早就提出為國軍加薪的方案，結果執政黨全體委員反對，賴總統還說程序上有違憲之虞。

「可以見得，如今所有國政上的荒腔走板，都是執政黨自己的怠慢失職所導致」，陳菁徽強調，當少子化問題大到不可逆，大到引起國際關注之後，請問執政黨的解方為何？還是就睜一隻眼閉一隻眼，繼續擺爛下去。她也批，只怕未來，連台灣人都沒有了，要怎麼保護台灣呢？

【看原文連結】