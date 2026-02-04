馬斯克傳密訪中國太陽能鏈 鎖定鈣鈦礦

▲美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）傳出派團隊前往中國看太陽能供應鏈。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 傳出馬斯克（Elon Musk）正把太空太陽能加上AI資料中心供電的藍圖往前推進，第一步是低調派團隊到中國太陽能產業鏈，從設備、矽片到電池與模組一路看，甚至把異質接面（HJT）、鈣鈦礦等新技術路線列為重點考察對象。

新浪財經引述消息人士說法指出，馬斯克團隊近期秘密走訪中國多家太陽能企業，考察環節涵蓋上中下游。另有太陽能業者也向外界證實曾與馬斯克團隊接觸，但強調細節需要保密，未透露合作形式與後續安排。

市場之所以迅速升溫，關鍵在於馬斯克先前對外拋出的產能與應用規模。據稱他日前在達沃斯提到，SpaceX與特斯拉正合作在美國規劃年產能達200GW的太陽能生產基地，目標三年內投產，主要供應地面AI資料中心用電，以及太空AI衛星的能源需求。由於200GW規模被估算接近美國全國用電需求的四分之一，讓原本偏研究概念的太空太陽能更具商業化想像。

在供應鏈現實面上，中國太陽能製造被認為掌握全球逾七成產能，從設備、材料到組件形成完整體系。市場分析，即便最終生產地點落在美國，若要在短時間內把規模做起來，馬斯克的能源計畫仍很難完全繞開中國供應鏈在製造能力與成本上的優勢。

