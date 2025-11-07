馬斯克兆美元薪酬案過關！特斯拉股東用「鈔能力」綁他十年，史上最狂計畫揭AI機器人藍圖

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）於當地時間11月6日在德州奧斯汀舉行年度股東大會，超過75%的股東投票批准這項史無前例的薪酬方案，旨在以潛在價值高達1兆美元（約台幣31兆元）的股票，換取馬斯克未來10年繼續帶領公司。

「我非常感激，謝謝大家！」馬斯克在投票結果公布後，在特斯拉超級工廠內，被粉紅與藍色燈光籠罩的舞台上，與人形機器人的環繞下，激動地向在場股東致意。這項投票結果不僅可能讓他成為地球上首位「兆元美金富豪」，更被視為股東對特斯拉未來發展方向的一次的關鍵投票。

特斯拉股東會現場 圖/影片截圖

消息公布後，特斯拉盤後股價聞訊一度跳漲約2%，但隨後漲幅回吐，顯示市場激情過後仍回歸理性觀望。

馬斯克在會中宣告：「我們即將開啟的不僅僅是特斯拉未來的新篇章，而是一部全新的作品。」這部「新作品」的核心，已經從單純的電動車製造，全面轉向人工智慧（AI）與機器人領域。

一場兆美元的AI豪賭！馬斯克「登月計劃」薪酬方案是什麼？

這份被稱為「登月計劃」（ “moonshot” pay packages）的薪酬方案，規模與野心創下企業歷史紀錄。

綜合外媒報導，根據方案，馬斯克不會領取任何薪水，此次通過的薪酬方案將以股票獎勵形式發放。若公司市值達8.5兆美元（約台幣265.3兆元），馬斯克將有資格取得全部獎勵股份，總價值達1兆美元（約台幣31兆元），這些股份將分為12等份，必須在未來十年內達成營運里程碑，才會逐步解鎖。

馬斯克「1兆美金薪酬計畫」具體內容

項目 內容 薪酬總額 約1兆美元（約台幣31兆元） 執行時限 10年內完成所有目標 市值目標 目前約1.5兆美元 → 8.5兆美元 股權報酬結構 按照市值與技術/營運績效達標情境解鎖股份 目標領域 Robotaxi、完全自駕（FSD）、Optimus機器人、AI晶片（AI6）量產應用。



薪酬方案中的營運目標包含：

• 交付2000萬輛特斯拉電動車（目前存量約800萬輛，2024年交付量預計不足200萬輛）

• 實現100萬輛自動駕駛出租車（Robotaxi）的商業化營運

• 交付100萬台人形機器人Optimus

• 累計1000萬個FSD訂閱

• 將調整後EBITDA提升至4000億美元 馬斯克持股變化 若全數達標，馬斯克持股比例會從目前的約13%提升至25% 前提條件 無年薪、無現金獎金，完全靠股票獎勵獲利

最受矚目的是特斯拉極具挑戰性的市值目標：他必須將特斯拉市值從目前的約1.5兆美元，一路推升至8.5兆美元（台幣275兆元）。同時，公司還需達成高達4,000億美元的年度調整後獲利（EBITDA）。

為了實現這些目標，特斯拉董事會為馬斯克擘劃了明確的「轉型路徑」。未來的績效考核將與一系列AI產品掛鉤，包括：

交付1,000萬個全自動駕駛（FSD）活躍訂閱、

讓100萬輛無人駕駛計程車（Robotaxi）投入商業營運、

推出100萬台Optimus人形機器人。

馬斯克在股東會上更發下豪語，稱Optimus機器人將「消除貧困」、「提供神奇的醫療服務」，其影響力將超越手機。

「我現在對晶片極度著迷！」馬斯克將與英特爾合作蓋晶圓廠？

「你可以看得出來，我現在對晶片極度著迷，」馬斯克在股東會上表示，他強調，隨著自動駕駛與Optimus人形機器人應用快速擴張，未來的運算需求將是天文數字。儘管特斯拉目前的晶片製造已分散於台灣、南韓以及美國亞利桑那州與德州等地，作為全球供應鏈的一環，但他認為光靠外部供應恐不足以支撐長期發展。

「我們可能不得不自行建造一座超大型晶圓廠（Mega Fab），」馬斯克語出驚人地表示，「這件事非做不可。」此話一出，立刻引發半導體業界高度關注。馬斯克更進一步點名，雖然尚未與任何公司簽約，但「大概有必要與英特爾（Intel）進行討論」。這番說法，讓英特爾在盤後股價一度大漲近4%。

英特爾愛爾蘭新廠啟動Intel 4 製程技術量產 (2).jpg 圖/Intel 提供

不過，這場世紀豪賭並非沒有雜音。《華爾街日報》指出，該方案引發了激烈的辯論。儘管散戶粉絲熱情力挺，但包括挪威主權財富基金（Norges Bank Investment Management）、加州公務員退休基金（CalPERS）及紐約市退休系統等多家重量級機構投資人，皆投下反對票。

反對者的核心擔憂在於「股權稀釋」與「關鍵人風險」。若馬斯克全數達標，其持股比例將從目前的約13%大幅提升至25%，這對現有股東權益造成顯著稀釋。此外，馬斯克身兼SpaceX、神經科技公司Neuralink以及新創AI公司xAI的執行長，時間與精力是否能專注於特斯拉，始終是市場隱憂。

據路透社報導，專家指出，這項決定堪稱對「全球首富是否仍受傳統公司治理原則約束」的一次公投；大型股東與公司治理專家則警告，提案對投資人風險極高，它違反了企業治理原則，將特斯拉的未來過度綁定於單一領袖，並賦予他近乎不受制衡的權力。

儘管面臨爭議，特斯拉董事會最終成功說服了多數股東，為了要實現自動駕駛與通用人工智慧的宏偉願景，他們承擔不起失去馬斯克這位靈魂人物的風險。馬斯克此前曾揚言，若無法獲得足夠的投票權（約25%持股）以確保AI技術不被濫用，他寧可將研發重心移往別處。

這場投票確立了馬斯克對特斯拉的領導地位，正如他在燈光絢爛的舞台上對股東所說的最後一句話：「請繼續持有你們的特斯拉股票。」

