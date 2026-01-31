馬斯克公佈 Optimus 機器人產能路線圖，目標年產千萬台

文章來源：Qooah.com

結合馬斯克在 2025 年 Tesla 年度股東大會的發言及 X 平台最新言論， Tesla Optimus 4 人形機器人的生產佈局與發展願景浮出水面，這款被馬斯克寄予厚望的通用型機器人，正逐步勾勒出從產能爬坡到規模落地的清晰路徑。

按照規劃，Optimus 機器人的首條產線將落戶加州弗里蒙特工廠，該產線已明確具備年產 100 萬台的生產能力，為機器人的初期量產奠定基礎。更為引人矚目的是， Tesla 後續將在得州超級工廠推進產能爬坡，全力建設一條年產 1000 萬台的超級產線，最終實現「年產千萬台」的宏大目標，彰顯了 Tesla 在人形機器人領域的決心與投入。

儘管產能規劃雄心勃勃，但馬斯克也保持著務實態度。他坦言，民眾對人形機器人的適應需要一定時間，因此 Optimus 初期的產量提升會相對謹慎，避免因市場接受度不足帶來的風險。值得關注的是，Optimus 機器人具備強大的學習能力，作為通用型產品，它能夠通過觀察人類行為、接收口頭指令或觀看影片等多種方式習得任務技能，應用場景極具想象空間。

馬斯克強調，從長期發展來看，Optimus 機器人有望對社會和經濟產生深遠影響，甚至將顯著拉動美國 GDP 增長。隨著產線建設的逐步推進和技術的持續迭代，這款人形機器人或將開啓新一輪的產業變革，為多個領域帶來效率提升與模式創新。