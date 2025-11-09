馬斯克再拋狂想！要建晶圓廠「取代台積電」 黃仁勳直言：太難了

（財經中心／綜合報導）特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）再拋驚人構想，透露公司正評估自行興建一座月產能上看100萬片的晶圓廠，並考慮與英特爾（Intel）攜手合作。此消息一出，立即在全球半導體與AI產業掀起熱議。

然而，被視為晶片產業領袖的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（Jensen Huang）則直言，這項夢想恐怕不容易實現。他指出：「即便是像馬斯克這樣具遠見與資源的人，也難以取代台積電的地位。先進晶片製造的難度極高，幾乎不可能複製。」

據《Wccftech》報導，黃仁勳近日人在台灣，除了與台積電高層會面外，也現身該公司舉辦的運動會。談到馬斯克的晶圓廠計畫時，他語氣謹慎但明確指出，打造先進晶片工廠並非單純「把廠房蓋起來」的工程，而是一個結合材料科學、製程精密度與供應鏈整合的龐大系統，「這些技術都是台積電多年累積的深厚實力」。

圖／特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）透露公司正評估自行興建一座月產能上看100萬片的晶圓廠。（翻攝 NVIDIA臉書、Elon Musk X）

馬斯克則在日前股東大會上說明，隨著特斯拉在自駕技術與人形機器人領域的快速發展，AI運算需求將呈指數型成長。他表示，公司已開始評估自建晶片廠的可行性，「我們正與英特爾討論合作的可能性，雖然目前尚未簽約，但值得深入研究。」

外媒分析指出，馬斯克之所以考慮「自產晶片」，主要因目前全球晶圓代工龍頭如台積電、三星（Samsung）與英特爾的產能已接近飽和，無法完全滿足特斯拉對AI晶片的長期需求。若要從零打造自家製造線，預估投入金額可能高達上千億美元，且需耗時多年建構完整製程體系。

科技網站《guru3d》評論，黃仁勳的發言點出了產業現實：「金錢買不到良率」。台積電能穩坐全球晶圓代工龍頭，靠的不僅是設備投資，更是數十年在製程一致性、材料科學與客戶協作上累積的技術壁壘。與輝達、蘋果（Apple）等長期夥伴的深度整合，更是其他新進者難以追趕的關鍵優勢。

目前AI晶片特別是3奈米與更先進製程的開發門檻極高，從技術認證、設備調校到量產良率，任何一環失誤都可能讓成本暴增。業界普遍認為，若馬斯克真要啟動所謂的「TeraFab」晶圓廠計畫，勢必得跨足半導體製造最艱難的戰場。

儘管如此，熟悉馬斯克風格的觀察者也指出，他一向以「不可能任務」為榮，從SpaceX火箭回收到特斯拉電動車量產，幾乎每一項都曾被質疑「做不到」。因此，即便業界認為取代台積電幾乎不可能，「TeraFab」是否會成為下一個顛覆性故事，仍有待時間驗證。

