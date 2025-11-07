馬斯克再點名台灣！傳特斯拉將建晶圓廠與晶片廠合作

馬斯克拋出震撼預告，表示隨著自駕與機器人應用快速擴張，特斯拉需要自行建立大型晶圓廠。（圖／美聯社）





馬斯克最近很開心，特斯拉股東大會批准馬斯克1兆美元薪酬，馬斯克也拋出震撼預告，表示隨著自駕與機器人應用快速擴張，特斯拉需要自行建立大型晶圓廠，並可能與英特爾合作，將晶片製造分散台灣、南韓及美國多地，支援全球供應鏈。

特斯拉股東大會主持人：「關於我們創辦人兼執行長馬斯克的2025年CEO績效獎勵方案，超過75%投票贊成，已通過。」

台下立刻響起熱烈掌聲、尖叫歡呼，特斯拉年度股東大會以高票通過執行長馬斯克價值1兆美元（約新台幣31兆元）的超高額巨薪。

帶著機器人一同走上台，馬斯克也跟著音樂擺動，心情明顯不錯。不過要拿到這筆天價薪資並不容易，他得先把特斯拉市值推升到8.5兆美元，也就是股價得比現在再漲466%。

特斯拉執行長馬斯克：「我們其實已經同意購買所有由晶圓廠生產的晶片，所以對台積電和三星來說，這基本上就是一台印鈔機。但即便如此，速度還是不夠快，所以這就是為什麼我認為，以我目前所看到的情況來說，唯一的選項就是去建一座非常大型的晶圓廠。」

要拉抬市值，馬斯克肯定得衝衝衝，隨著自駕車機器人等應用進展加速，AI運算需求飆升。馬斯克決定不再只依賴外部晶片，在股東大會上公布大計畫，要打造自己的AI晶片超級工廠，考慮與英特爾合作，未來晶片製造將分散於台灣、南韓、亞利桑那州與德州等地。

特斯拉執行長馬斯克：「所以我想你會希望這座晶圓廠的規模，至少要能做到每月10萬片晶圓投片量，而且這可能還只是整個廠區中的其中一座，最終整個園區加起來，月投片量可能需要達到100萬片。」

雖然沒有公開細節，但馬斯克強調，這款自研AI晶片將會是高效率低功耗成本，僅為輝達Blackwell的1/10，為未來版特斯拉提前掌控核心AI的主導權。

