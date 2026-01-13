馬斯克出手了！不滿孩子媽挺跨性別 宣布「爭取1歲兒監護權」

馬斯克（左圖）與艾希莉聖克萊爾（右圖）育有1子。（翻攝NY Courts／asc.sys IG）

特斯拉、SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）再度捲入家庭風波。近日他在社群平台X上表示，將為1歲兒子申請「完全監護權」，起因是孩子的母親、美國保守派網紅艾希莉聖克萊爾（Ashley St. Clair）近來公開為跨性別族群發聲，讓他不滿。

孩子媽為昔日恐跨言論道歉 為何馬斯克這麼怒？

馬斯克在X發文指出，自己將正式提出法律行動，申請對1歲兒子的完全監護權。他直言，聖克萊爾的相關言論「暗示她可能會讓一名1歲男童進行性別轉換」，因此他必須採取行動。不過，目前尚無證據顯示，聖克萊爾曾表示會讓年幼兒子接受性別轉換醫療程序。

根據《紐約郵報》報導，這起衝突的導火線，源自聖克萊爾近日在社群平台上，為自己過去發表的「恐跨」言論公開道歉。她深感愧疚，表示那些發言可能對孩子的姊姊造成傷害。她說：「我不知道該如何完全彌補，但我私下一直在努力學習，為我曾傷害過的跨性別社群發聲。」

馬斯克2023年與聖克萊爾的合照。

他其實早就有跨性別孩子？ 馬斯克家庭內幕再被翻出？

聖克萊爾去年高調宣布，自己為馬斯克生下他的第13名孩子。過去她以「極右派文化戰士」形象活躍於X平台，經常發表強烈保守派言論。她坦言，之所以一直沒談論跨性別議題，是因為擔心自己的立場，會被解讀成立場轉彎或情緒化反擊，但仍選擇道歉，並表示「請告訴我，我還能怎麼幫忙」？

事實上，馬斯克與第一任妻子賈絲汀（Justine Wilson）所生的雙胞胎中，現年21歲的薇薇安（Vivian）已於2022年公開跨性別身分，與父親的關係因此破裂至今。

馬斯克目前育有13名子女，不同伴侶所生，與賈絲汀育有6名子女。又與音樂人Grimes育有3名子女。此外，他還與Neuralink高層席馮齊莉絲（Shivon Zilis）於2021祕密迎來一對雙胞胎，並於2024年初再添一名子女。

