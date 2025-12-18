馬斯克力挺xAI 台廠沾光 緯創、英業達等協力廠受惠

馬斯克發豪語，向旗下xAI員工宣示，若公司能在未來兩、三年內生存，將會超越競爭對手，並在明年就能達到通用人工智慧（AGI）技術。xAI目前主要委託戴爾（Dell）提供AI伺服器，主要協力廠商緯創（3231）、英業達及仁寶等代工大廠可望全面受惠。

外電報導，馬斯克近期在旗下AI公司xAI召開的員工大會中，宣示公司若能在未來兩、三年內持續營運，將有機會擊敗競爭對手，且預期明年xAI就能達到通運人工智慧等級，代表將超越現有AI模型的水準，顯示馬斯克對於自家xAI在未來AI市場發展抱持樂觀態度。

不僅如此，馬斯克還在xAI的會議中提到，每年預計將獲得200、300億美元資金，成為具備與其他AI公司搶佔優勢的關鍵，目前xAI最近的資料中心擴展計畫為「Colossus」，當前已經具備20萬顆GPU晶片，未來將會拓展到100萬顆GPU。

據了解，xAI目前採購的AI伺服器主要合作夥伴為戴爾，且傳出光是xAI對戴爾在今年釋出的新訂單金額至少逾50億美元，在AI算力迫切情況下，xAI對外釋出的AI伺服器訂單金將有機會持續衝高。

其中，緯創、英業達等代工大廠都已經打入戴爾的AI伺服器供應鏈，目前手握L6～L11大單。緯創在戴爾供應鏈當中拿下占比最高的L6訂單，且又有系統整合訂單，成為主要受惠AI伺服器代工大廠。

英業達在L6亦是主要供應鏈之一，當前出貨動能暢旺，訂單能見度有機會放眼到明年。

事實上，xAI的人工智慧模型Grok在今年中就已經被導入到特斯拉電動車當中，讓車主能在車上與AI機器人語音對話，且目前xAI正在開發全新一代的AI模型Grok 5，該運算參數規模將可望是上一代的兩倍，且將具備即時影片分析能力，讓xAI的模型後續商機備受市場期待。

除此之外，馬斯克同時還提出拓展太空資料中心的計畫，預計未來特斯拉開發的Optimus機器人將會負責太空資料中心的運營。其中，集團旗下的xAI預計將成為主要AI模型的供應者，在未來xAI將會大量支援特斯拉電動車、機器人等AI模型算力情況下，使xAI對於AI基礎建設的需求將不斷上升。

