馬斯克又成功把算力賣給同業 每月可賺9.2億美元 專家曝其真正目的
伊隆．馬斯克（Elon Musk）旗下的航太與科技巨擘SpaceX在計劃首次公開募股（IPO）的前幾天，與搜尋引擎龍頭Google達成了一項規模極為龐大的基礎設施合作協議。Google已同意每月支付9.2億美元，用以購買SpaceX的人工智慧（AI）運算能力。
根據《CNBC》報導，一份最新的監管文件顯示，Google將引進並使用部署在SpaceX資料中心之內、約11萬張的輝達（Nvidia）繪圖處理器（GPU），並包含中央處理器（CPU）、記憶體及其他周邊零組件。這項合約的完整月費支付期將從2026年10月一直持續到2029年6月，相當於每月創造將近10億美元的營收；而在2026年9月之前，隨著算力逐步擴增，Google則享有折扣費率。
Google投資獲得極其驚人的回報
Google Cloud（Google雲端）發言人透過電子郵件向《CNBC》證實了此消息，並表示這項安排目的是「確保我們擁有足夠的中繼算力，以滿足客戶對旗下企業級代理人平台Gemini Enterprise迎來爆發性成長的需求，其市場反應甚至比我們預期的還要強烈。」Google是在去年10月正式針對大型組織推出這項Gemini Enterprise訂閱服務。
自今年2月SpaceX與馬斯克創辦的AI冒險事業xAI完成合併後，本案已是SpaceX揭露的第二個重大基礎設施協議。當時該筆合併案讓合併後的公司估值直衝1.25兆美元。隨後在5月，另一家AI獨角獸Anthropic也宣布計畫包下SpaceX位於田納西州曼非斯「巨人1號」（Colossus 1）資料中心的所有可用算力。不過《布萊巴特新聞網》（Breitbart News）先前曾指出，馬斯克對外公開的合約條款與IPO招股書上的文件內容存在出入，一度引發外界混淆。
事實上，Google早期對SpaceX的投資已經獲得了極其驚人的回報。當Google於2015年首度注資時，這間太空科技公司的估值僅僅只有120億美元。而如今，SpaceX在即將於6月12日進行的公開募股中，目標市場估值已突破1.75兆美元。
馬斯克致力強化SpaceX的AI故事包裝
市場分析指出，馬斯克顯然正致力於在IPO前夕強化SpaceX的AI故事包裝，以向投資人證明公司在曼非斯地區針對資料中心進行的巨額投資已開始回收。根據SpaceX的招股說明書揭露，該公司第一季的資本支出達到了101億美元，較去年同期翻了一倍以上。其中絕大多數的資金（高達77億美元）全數砸在了AI基礎設施的建設上。
然而，圍繞在SpaceX IPO的核心爭議之一，依然是馬斯克喊出的1.75兆美元天價估值。《布萊巴特新聞網》引述金融服務巨擘晨星（Morningstar）的報告指出，這家研調機構對SpaceX的估值評估大約只有馬斯克目標價的一半。
若以1.75兆美元的估值來計算，對比該公司2025年認列的186.7億美元營收，SpaceX的歷史股價營收比（Trailing Price-to-Revenue Multiple）將高達93.7倍。晨星分析師目前將該公司的公允價值定在7800億美元。晨星股票分析師尼可拉斯．歐文斯（Nicolas Owens）針對SpaceX在AI領域的布局評論道：「我們目前並不認為Grok屬於頂尖的AI實驗室之一。」他更補充：「我們認為這家公司被嚴重高估了，投資人應該在IPO之後，等待股價回到更具吸引力的水位時再行進場。」
對馬斯克個人能力的豪賭
不過對許多市場投資人而言，買進這檔股票與其說是看好SpaceX，不如說是對馬斯克個人能力的豪賭。畢竟他過去在特斯拉（Tesla）締造的輝煌紀錄，以及號召散戶投資人的強大號召力，正如他過往帶領的其他企業一樣，極有可能再度為這檔新股掀起狂熱的申購潮。
隨著未來幾個月內與AI相關的IPO預計將在市場上募集高達4兆美元的資金，人工智慧無疑正在對美國經濟產生鋪天蓋地的衝擊。
責任編輯：許詠翔
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