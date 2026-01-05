馬斯克又有新動作 免費提供委內瑞拉SpaceX星鏈網路

太空探索技術公司（SpaceX）旗下的衛星網路服務星鏈（Starlink）於1月4日宣布，將在委內瑞拉地區提供免費寬頻網路服務，直至2月3日止。目的是維持當地網路連線穩定，原因是美國軍方在先前一項軍事行動中逮捕了委內瑞拉總統尼古拉斯．馬杜洛（Nicolás Maduro）。



這家衛星網路營運商透過X平台發布相關訊息，SpaceX執行長伊隆．馬斯克（Elon Musk）也轉發了這則貼文。馬斯克近年來積極將Starlink定位為危機時刻的關鍵通訊工具。

馬斯克在轉發時寫道：「支持委內瑞拉人民。」



馬杜洛已於1月3日被移送至紐約



根據美國官員透露，就在Starlink宣布的前一天，美國軍方在委內瑞拉執行軍事行動，逮捕了馬杜洛，此事件象徵長期以來圍繞這位執政多年的委內瑞拉領導人的緊張情勢急遽升溫。

當局指出，馬杜洛已於1月3日被移送至紐約，他面臨多項聯邦罪名指控，包括毒品恐怖主義陰謀、古柯鹼進口陰謀以及武器相關罪行。他的妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores）同樣遭到拘留，並面臨類似指控。

美國當局指控馬杜洛及其政府高層成員透過毒品走私與暴力行為，破壞區域穩定並削弱民主體制，相關細節已詳載於聯邦起訴書中。

Starlink是由馬斯克領導的SpaceX所營運的衛星網路系統，近年來在緊急事件與衝突地區的使用頻率日益增加，尤其適合在傳統基礎設施損毀、受限或關閉的區域，提供可靠的網路連線。

在過去的案例中，馬斯克曾在加州爆發毀滅性野火後，捐贈Starlink終端設備給受災社區。當時野火導致網路與行動電話服務中斷，居民無法聯繫緊急救援人員或親友。

此外，在2024年9月海倫颶風肆虐後，他也供應Starlink設備給北卡羅來納州西部部分地區，當地數千民眾斷電斷網長達數日之久。

星鏈在俄烏戰爭扮演關鍵腳色



除了自然災害，Starlink在國際衝突中也扮演重要角色。

自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，這項衛星網路在當地廣泛應用，在基礎設施嚴重損毀的情況下，協助平民、政府機構以及軍事單位維持通訊連線。

馬斯克先前曾將Starlink形容為「烏克蘭軍隊的骨幹」，這凸顯出私人科技企業在現代衝突與地緣政治危機中，影響力正不斷擴大。



