馬斯克又有「鳥事」 新創公司計畫推出Twitter.new使用類似藍鳥當商標

[Newtalk新聞] 美國電動車巨擘特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）旗下的「X」公司（X Corp.）指控新創公司Operation Bluebird企圖竊取「Twitter」商標並構成侵權。訴訟源於該新創公司向美國專利商標局（USPTO）提出請願，主張X公司已放棄「Twitter」與「Tweet」商標所有權，申請註冊「Twitter」商標，計劃推出名為Twitter.new的新社群平台；「X」主張儘管平台已更名為X，但「Twitter」品牌並未被遺棄，用戶仍廣泛使用相關術語，且twitter.com域名每日仍有超過400萬用戶存取，強調「Twitter從未離開」。

根據訴訟文件，「X」要求法院禁止Operation Bluebird使用任何與Twitter相關的商標、否決其商標申請，指控該公司使用類似標誌、名稱與配色方案，試圖建立與「X」公司的虛假關聯，並藉此利用價值數十億美元的Twitter商譽。

馬斯克於2022年以約440億美元的價格完成對Twitter的收購，馬斯克以「鳥兒自由了」（The bird is freed），形容Twitter擺脫原有內容審查限制，此時維持經典的藍色小鳥（Larry the Bird）標誌與「Twitter」名稱。2023年4月，馬斯克為支持喜愛的迷因貨幣Dogecoin，將Twitter的藍鳥標誌暫時更換成Shiba Inu狗狗頭像，但改變僅持續約一天多，很快恢復回藍鳥標誌。2023年7月23日，馬斯克宣布Twitter將全面更名為X，並表示「很快就要向Twitter品牌以及所有鳥兒說再見」；7月24日，平台標誌從藍色小鳥正式換成黑底白色的簡約X符號。2024年5月17日，twitter.com正式永久轉為x.com，標誌Twitter這個名字與藍鳥形象在官方層面徹底消失。

Operation Bluebird商標律師指出，「X」公司原本可在辯護中請願取消商標申請，但卻選擇直接提起訴訟，認為「X」試圖埋葬Twitter品牌，也不願讓他人挖掘。

