馬斯克合併 xAI 估值將破 1.5 兆美元 「太空資料中心」計畫支出是天文數字

[Newtalk新聞] 特斯拉、SpaceX 執行長馬斯克（Elon Musk）正計畫將SpaceX 與人工智慧公司 xAI 進行合併，目標是在今年 6 月 28 日馬斯克 55 歲生日前後進行首次公開發行（IPO）。與此同時，馬斯克也計畫申請發射百萬顆衛星，準備打造「太空資料中心」(orbital data centers)。

據消息，SpaceX 去年的財務表現極為驚人，營收約為 150 億至 160 億美元，其中「星鏈」（Starlink）佔總營收的 50% 至 80%，目前已發射 9,500 顆衛星並服務超過 900 萬用戶。為了進一步擴展「直接連網（Direct-to-Device）」市場，SpaceX 去年更豪擲 190 億美元向 EchoStar 購買無線電頻譜權利。分析師預估，強勁的獲利表現將使 SpaceX 在 IPO 時的估值突破 1.5 兆美元。

在 2 月 2 日流出的 SpaceX 內部信中，馬斯克表示，SpaceX 與 xAI 的合併將撰寫新歷史。馬斯克認為，太空資料中心將是未來三年內最廉價的 AI 算力來源，利用幾乎永恆的太陽能，就能在軌道上徹底改變人類運算能力的極限。他的終極目標是利用具備單趟 200 公噸運載能力、且能「每小時發射一次」的「星艦」（Starship）火箭，部署由一百萬顆衛星組成的星座作為太空資料中心，並計畫每年從地球向太空投入 1 兆瓦（TW）的運算力。

然而，根據《MarketWatch》引述 MoffettNathanson 分析師團隊的最新研究報告，要實現這項計畫，SpaceX 每年需發射約 20 萬顆衛星以維持百萬顆規模的運作，這意味著「星艦」必須達到每天發射 9 次、全年發射 3,300 次的極高強度，且整個供應鏈必須經歷激進的擴張。在成本方面，若採用輝達（Nvidia）設備，100 吉瓦（GW）的軌道算力建置費恐高達 4 至 5 兆美元，相當於美國年度 GDP 的六分之一；即使轉向自研晶片，支出也難以低於 2 兆美元。

