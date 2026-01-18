馬斯克向 OpenAI 及微軟求償 1,340 億美元 ! 主張早期投資遭不當利用

火報記者 陳銳/報導

近日，特斯拉與 xAI 執行長伊隆・馬斯克正向 OpenAI 及微軟尋求最高約 1,340 億美元的賠償，主張兩家公司從他早期對 OpenAI 的投入與支持中獲得不當利益。

根據〈路透〉報導指出，馬斯克在 2015 年共同創立 OpenAI、該公司仍處於新創階段時，所提供的資金與其他關鍵協助，經專家評估價值介於 655 億至 1,094 億美元之間，馬斯克方面同時主張，微軟透過與 OpenAI 的合作關係，從中取得約 133 億至 251 億美元的利益。

文件指出，馬斯克早期對 OpenAI 的資金與協助，被評估具極高價值，微軟也被指從合作中受益。圖:unsplash

馬斯克的首席訴訟律師史蒂文・莫洛在聲明中表示，OpenAI 的成立與早期發展，與馬斯克的參與密不可分，他指出，馬斯克不僅提供主要的種子資金，也投入個人聲譽，並分享其在企業擴張方面的經驗，這些貢獻已由專家進行量化分析。

對此，OpenAI 發表聲明回應，形容馬斯克的主張「缺乏嚴肅性」，並認為相關訴訟是其針對 OpenAI 發動的持續行動之一，微軟則未回應有關賠償金額的置評請求。

法院文件顯示，馬斯克實際投入 OpenAI 的資金約為 3,800 萬美元，約占公司早期種子資金的 60%。文件並指出，他在創立初期協助招募人員、引介關鍵人脈，為 OpenAI 建立初步的市場信任。

馬斯克則在文件中主張，早期新創投資人往往能獲得遠高於初始投入的回報，因此 OpenAI 與微軟所取得的相關利益，應視為不當收益並予以返還。

OpenAI 與微軟則要求法院限制馬斯克專家證人的證詞範圍，主張其分析方法缺乏可驗證性，並可能誤導陪審團，認為相關主張試圖將鉅額資金自非營利機構轉移至一名已成競爭對手的前捐助者，並不合理。