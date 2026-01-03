馬斯克哭哭！比亞迪擊敗特斯拉 純電動車銷量225萬輛冠全球

大陸電動車巨頭比亞迪1日發布2025年銷售數據，純電動汽車銷量達225萬輛，同比大增28%，首度超越美國電動車龍頭特斯拉，登頂全球純電動車銷量榜首。

比亞迪發布2025年銷售數據，純電動汽車銷量達225萬輛。（資料照／新華社）

據《日本經濟新聞》網站報導，特斯拉雖未公布2025年全年銷量，但根據12月29日發布的市場預測平均值顯示，其銷量預計為164萬輛，較2024年下滑8%。相較之下，2024年特斯拉僅以約2萬輛的微弱優勢領先比亞迪，2025年比亞迪則大幅超越特斯拉61萬輛。

比亞迪2025年總體新車銷量達460萬輛，同比增長約8%。其中純電動汽車銷量225萬輛，插電式混合動力汽車銷量為228萬輛。值得注意的是，比亞迪2024年的汽車銷量已超越日本車廠本田和日產。

在海外市場拓展方面，比亞迪表現亮眼。除在歐洲市場表現強勁外，該公司積極開拓拉美及東南亞市場，並加大本地化生產力度。比亞迪位於巴西的工廠於2025年投產，泰國工廠不僅滿足本地市場需求，還計劃擴大向歐洲出口。

特斯拉2025年全年銷量估164萬輛。（資料照／美聯社）

根據比亞迪發布的12月產銷快報，當月新能源汽車銷量420,398輛，同比下滑約18.2%。2025年全年累計銷量4,602,436輛，同比增長7.73%。其中純電車型12月銷量190,712輛，全年累計2,256,714輛，同比大增27.86%。公司2025年12月出口新能源汽車合計13.3萬輛。

業界分析指出，比亞迪此次超越特斯拉，意味著其有望憑藉規模優勢強化零部件採購能力，進一步提升價格競爭力，鞏固在全球電動車市場的領導地位。

