馬斯克商業帝國大重組 SpaceX擬整併xAI

（中央社紐約29日綜合外電報導）SpaceX正探尋與馬斯克（Elon Musk）旗下其他企業整合的機會。投資人也因此在太空、自動駕駛與人工智慧（AI）等不同領域的各種組合之間反覆推敲，評估哪種整合模式最為合理。

路透社今天報導，這家火箭製造商正與xAI洽談合併事宜，為今年計劃中的大型公開募股鋪路。根據一名知情人士及兩份監管文件，合併後，馬斯克的火箭、星鏈（Starlink）衛星、X社群平台及Grok聊天機器人都將納入同一家公司體系。

路透社目前尚無法確定該交易的具體金額、主要動機或可能的完成時程。

彭博報導，SpaceX也正在考慮與馬斯克旗下的電動車製造商特斯拉（Tesla）合併。

特斯拉股東、同時也是xAI投資機構深水資產管理公司（Deepwater Asset Management）管理合夥人的孟斯特（Gene Munster）表示：「我認為（xAI）最終很有可能會併入這兩家公司之一。」

全球首富馬斯克同時擔任SpaceX與人工智慧公司xAI的執行長，xAI亦掌控社群平台X。他也領導特斯拉（Tesla）、隧道工程公司The Boring Co.以及神經科技公司Neuralink。

孟斯特說：「對馬斯克而言，重要的是擁有一個遠大且前瞻性的願景，並能搶先佈局。」他認為一個極具吸引力的前景是讓特斯拉併購xAI，這將有助於優化這家電動車大廠的機器人研發與自駕車計畫。

預測平台Polymarket今晚指出，SpaceX與xAI在年中前完成合併的機率為48%，而特斯拉與xAI合併的機率為16%。

馬斯克、SpaceX、xAI及特斯拉均未對置評請求做出回應。特斯拉股價在盤後交易中上漲3%。（編譯：陳昱婷）1150130