馬斯克喊蓋能嗑漢堡抽雪茄「晶圓無塵室」！她吐槽：你知道第一台特斯拉怎做出來的嗎

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。 圖 : 翻攝自 @elonmusk X 帳號

[Newtalk新聞] 特斯拉執行長馬斯克表示，半導體製造業打造無塵室的方式有誤，若是特斯拉興建自家2奈米廠，他將在廠內吃起司漢堡、抽雪茄。對於馬斯克的說法，想與台灣的台積電硬剛，財經網紅胡采蘋吐槽一句話，「一龍您知道第一台特斯拉是怎麼做出來的嗎。」

科技媒體《Tom's Hardware》指出，現代晶圓廠是一個大型的、一體化的製造設施，包括無塵室。無塵室本質上是晶圓廠建築內的獨立單元，因為它們與晶圓廠的其他設施完全隔離。而且，在ISO一至三級無塵室禁止吃漢堡或吸菸，因為這會產生數億甚至數十億顆微粒。

廣告 廣告

胡采蘋指出，那個，當初特斯拉只是一個沒人聽過的公司，他們的創辦人跑遍全球（不是一龍，一龍是後來入股的），沒有人要幫他們做馬達，美國、歐洲、俄羅斯、日本、韓國，沒有任何一家公司理他們，腿快跑斷，最後是在台灣的台中富田電機，有一個能講英文的打工大學生接待了他們。

胡采蘋提到，「打工大學生前前後後溝通了幾遍，跟特斯拉的創辦人宅宅說，OK我們試試看。然後那個打工大學生就成為了特斯拉第一顆馬達的推手，特斯拉的馬達總工程師後來變成他乾爹，現在特斯拉編號早期的員工他認識一大堆，竟然是我的好朋友本人。」

胡采蘋回溯，第一台特斯拉的外型是跟英國蓮花跑車訂製的仿Lotus Elise外殼，其他的零件能在台灣找到的都優先用台灣零件，因此台灣才會有那麼多特斯拉供應商。一台全世界沒人理、沒人要做的車子，是在台灣從無到有生出來，然後被一龍看上，入主了特斯拉。就別提那個能大量生產iPhone的公司是哪一家公司，是哪個國家的公司了。

最後，胡采蘋調侃，「我是覺得在台灣科技製造業的頂尖公司前面，說要邊吃漢堡邊做二奈米，是真的很可愛啦。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

繼續燒錢！馬斯克旗下xAI去年第3季淨損擴大至14.6億美元

常遭俄機高空待命伏擊! 烏F-16飛行員首曝內幕 被迫在前線自創生存戰術