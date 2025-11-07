馬斯克喊「自蓋大型晶圓廠」 黃仁勳：極為困難

NVIDIA（輝達）執行長黃仁勳今（7）日下午抵達台南機場，面對媒體展現親切笑容，並以中文簡短回應提問。他表示，此行主要是回來鼓勵台積電（TSMC）的朋友們，「要加油、加油」，展現對台積電的支持與肯定。當被問到馬斯克在美興建大型晶圓廠的計畫時，他指出，製造先進晶片極為困難，不單只是建廠，技術非常重要。

近期，黃仁勳與台積電合作，在美國亞利桑那州興建晶圓廠，以生產NVIDIA最新的「Blackwell」AI GPU晶片。另一方面，馬斯克也計畫自行建造大型晶圓廠，以滿足特斯拉未來在AI、自駕車與機器人業務上的晶片需求。

對於馬斯克在美興建大型晶圓廠的計畫，黃仁勳表示，製造先進晶片極為困難，不單只是建廠，其中還涵蓋工程、科學與技藝。他強調，台積電在這方面表現卓越，先進晶片技術非常重要，且市場需求極高。

黃仁勳此行除了鼓勵台積電，也透露NVIDIA暫無計畫將產品出口至中國，但期待未來政策調整後能重新進入中國市場。他指出，中國擁有優秀的AI技術與研究人才，但全球AI競爭激烈，美國必須持續加速，才能保持競爭優勢。

