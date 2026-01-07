馬斯克嗆聲嘸咧驚！輝達發表Alpamayo平台 黃仁勳：我們更可靠

記者方昱翔、劉馥慈、張庭翔、陳識雄／綜合報導

輝達執行長黃仁勳今日在美國拉斯維加斯舉行全球記者會，三立記者成為台灣唯一提問的媒體！針對Vera Rubin產能問題，黃仁勳再次感性致謝台積電，強調雙方合作近30年，今年的業務往來規模將會更加龐大。同時，面對馬斯克嗆聲，他則大氣稱讚對手，但強調輝達身為「技術平台」更具可靠優勢，展現AI龍頭的霸氣。

黃仁勳在美國拉斯維加斯舉行全球記者會。

記者：「嗨Jensen，我來自台灣的媒體三立電視，你可以談談剛才提到的Vera Rubin6款全新晶片，我們如何與台積電合作，以確保穩定的產能跟即時的交付嗎？」



在萬眾矚目的輝達全球記者會上，現場湧入數百位來自各國的媒體，提問競爭激烈，不過三立新聞特派記者成為全場唯一獲得提問機會的台灣媒體，一開口就直搗核心，針對最新的Vera Rubin平台產能問題。

黃仁勳表示台灣是重要的合作夥伴。

輝達執行長黃仁勳：「我們與台積電合作已超過25年，快接近30年了，我很感謝他們的支援，我知道他們很努力。Vera Rubin是非常有挑戰性的，因為所有的晶片都是全新的，所有最新的處理技術，甚至還採用了全新電磁技術，技術稱之為COUPE。」



一被問到台積電，黃仁勳就又忍不住感性了起來，除了提及跟台積電近30年來合作無間，更是強調今年雙方的業務往來規模將會非常龐大，而這次亮點還有…

黃仁勳宣布推出Alpamayo自駕車平台，攜手賓士等車廠，消息一出卻被好友馬斯克狠酸我們早就再做了，不過不久後，又發文表示，祝輝達成功。

馬斯克發文狠酸（圖／翻攝自X @Elon Musk）

輝達執行長黃仁勳：「特斯拉的FSD系統是世界級的，他們已經在這裡工作了很長時間，不僅是在於他們的模型數量，而是世界級的設計方式。Alpamayo設計有兩個不同的優點，第一點是輝達不僅是在自動駕駛，我們還建立了全程自動駕駛，我們的系統非常的可靠，因為我們是一個技術平臺的提供者，所以這就是最主要的差別。」



這場全球記者會，黃仁勳不只再次向全世界宣示台灣供應鏈的重要性，更透過對台積電的公開致謝，穩定了市場對AI產能的信心。

