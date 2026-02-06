馬斯克嘆「錢買不到幸福」 網友嗨問：可以送我嗎

馬斯克發文感嘆「錢買不到幸福」，遭到網友排山倒海而來的吐槽。

全球首富特斯拉執行長馬斯克，身價估計超過8千億美元，他昨天（5日）在自家社群平台「X」發文，表態認同一句老話，叫「金錢買不到幸福」，結果竟然引來網友一片噓聲。（葉柏毅報導）

馬斯克旗下的航太公司「SpaceX」，收購同樣在他名下的人工智慧（AI）公司「xAI」，估計將帶動他的身價，一舉登上8410億美元，成為史上首名身價超過8千億美元的富豪。交易完成前。馬斯克分別持有SpaceX42%，以及xAI49%的股份，根據富比世雜誌預估，他持有合併後公司43%的股權，只能用「富可敵國」形容。

廣告 廣告

不過坐擁這麼多財產，顯然馬斯克還是不快樂。他在「X」上發文表示：「說出『金錢買不到幸福』的人，是真的懂這句話。」馬斯克還在這則發文之後，配上悲傷的表情符號。

馬斯克發這篇貼文，不到八小時，下面已經有5萬多則留言，一些網友開玩笑發文，要求馬斯克送錢，讓大家體會一下有錢人買不到幸福的感覺。也有網友說，請分他一百萬美元，讓他感受一下金錢買不到幸福的體驗。

不過也有網友語重心長地說，如果想把幸福最大化，這是否意味著我們應把財富，從對金錢幾乎無感的億萬富豪手上，重新分配給能拯救生命的機構，或是以提供貧窮國家人道援助的形式，讓更多人免於貧窮與飢餓。